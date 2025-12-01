Basket serie C. Meerkat travolge Pgs Catania 87-47

Scicli – La Meerkat Scicli inaugura con una brillante vittoria il girone di ritorno, superando la PGS Catania con un netto 87-47.

Una gara senza storia fin dai primi minuti, dominata dagli sciclitani grazie a intensità, ferocia difensiva e grande velocità di esecuzione.

I suricati hanno offerto una prestazione corale, con diversi giocatori in doppia cifra e un gioco di squadra fluido e concreto, capace di annichilire gli avversari e mantenere l’inerzia del match per tutti i quaranta minuti, grazie anche a ottime prestazioni al tiro.

Con questa vittoria i bianconeri salgono in classifica a quota 4, agganciando Giarre e avvicinandosi a Catania, a Siracusa e Gravina a 6 punti.

La Meerkat guarda ora alla prossima sfida: domenica prossima a Comiso, con l’obiettivo di dare continuità a quanto di buono mostrato.

Tabellini: Sorrentino 16, Burt 15, Garavini 13, Agbara 11, Taino 11, Goi 8, Lonatica 8, Derick 3, Giannone 2, Manenti, Sammito, Ventura,

