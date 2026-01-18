Basket Serie C, Scicli Meerkat: sconfitta interna con la capolista Alfa Catania

Scicli – La Meerkat esce sconfitta dal confronto casalingo contro l’Alfa, che al PalaPadua di Ragusa si impone con il punteggio di 96-71 nell’incontro valido per il campionato di Serie C.

La gara si apre con un primo periodo equilibrato (19-21), in cui i gialloneri rispondono colpo su colpo agli ospiti grazie alle iniziative di Lorenzo Garavini. Nel secondo quarto Scicli prova a dare una svolta alla partita con un parziale di 8-0, ma la reazione degli etnei è immediata e consente a Catania di andare all’intervallo lungo avanti 51-40.

Nel terzo periodo gli ospiti prendono il largo, imponendo un ritmo offensivo elevato e scavando un solco importante (30-12 il parziale), nonostante l’impegno e la determinazione di Taino e Derick.

Nell’ultimo quarto i suricati continuano a lottare con orgoglio, ma il punteggio finale di 96-71 premia gli etnei, capaci di toccare anche il +31 e di chiudere la gara con 12 triple realizzate.

Per i bianconeri il campionato osserverà ora un turno di riposo; torneranno in campo il 31 gennaio, a Catania, contro il Cus Catania, nell’incontro valido per l’ultima giornata della prima fase del campionato di Serie C.

Tabellini: Taino 13, Derick 12, Garavini 11, Burt 9, Sorrentino 6, Goi 5, Agbara 5, Ragazzini 4, Lonatica 3, Manenti 3, Giannone ne, Statello ne

