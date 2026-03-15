Basket serie C Scicli Meerkat, vittoria convincente contro Castanea

Scicli – Importante successo interno per il Basket Scicli Meerkat, che al PalaPadua di Ragusa supera con autorità il Castanea Basket 2010 con il punteggio di 95-77, conquistando due punti preziosi nella corsa al terzo posto, obiettivo dichiarato della squadra in questo finale di stagione.

La formazione sciclitana parte con il giusto approccio e chiude il primo quarto avanti 26-19, grazie soprattutto all’impatto offensivo di John Paul Onyekachi Agbara, protagonista nelle prime battute con 9 punti.

Nel secondo periodo i padroni di casa aumentano l’intensità e trovano il primo vero allungo della gara: il parziale di 23-13 consente al Basket Scicli Meerkat di andare all’intervallo lungo sul 49-32, con buone soluzioni offensive anche da parte di Alessandro Joshua Goi, autore di canestri importanti.

Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti tentano di rientrare in partita, ma Scicli mantiene il controllo del ritmo. Il terzo quarto, chiuso sul 22-21, permette ai padroni di casa di conservare un margine rassicurante e presentarsi all’ultimo periodo avanti 71-53.

L’ultima frazione scorre senza particolari scossoni: entrambe le squadre segnano 24 punti, ma il Basket Scicli Meerkat gestisce con maturità il vantaggio fino al 95-77 finale.

A guidare l’attacco dei padroni di casa è John Paul Onyekachi Agbara con 22 punti, ben supportato da Samuel Anthony Burt (18), Andrea Sorrentino (16) e Alessandro Joshua Goi (15). Per Castanea il miglior realizzatore è Emanuele Giannullo con 20 punti.

Una vittoria netta e significativa per la formazione sciclitana, che continua così la propria corsa verso il terzo posto in classifica.

Il calendario propone ora un’altra sfida casalinga: il Basket Scicli Meerkat tornerà infatti al PalaPadua per affrontare San Filippo del Mela, in una gara che potrà rivelarsi ancora decisiva nella lotta alle posizioni di vertice.

Tabellini

Agbara 22

Burt 18

Sorrentino 16

Goi 15

Garavini 12

Ragazzini 5

Lonatica 4

Derick 2

Taino1

Manenti,

Giannone ne

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