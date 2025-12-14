Basket Serie C. Sconfitta di misura per la Meerkat Scicli contro lo Sporting Gravina

Scicli – Sfida intensa e combattuta al PalaPadua di Ragusa, dove Gravina ha conquistato una preziosa vittoria esterna in chiave salvezza, superando Scicli con il punteggio di 60-56.

A fare la differenza è stata la maggiore determinazione degli ospiti nei momenti decisivi del match.

Partita complicata per i padroni di casa, apparsi sottotono soprattutto dal punto di vista offensivo. Ai suricati sono mancati i punti di uomini chiave come Goi e Garavini mentre Taino, in cabina di regia, ha sofferto la difesa asfissiante di Spina.

L’incontro si è aperto con un primo quarto molto equilibrato, chiuso in vantaggio dalla squadra di Magagnoli sul 18-16, trascinati dai 7 punti di Agbara.

Nel secondo periodo l’equilibrio è restato invariato: il parziale di 13-14 ha mandato le squadre all’intervallo lungo sul 31-30 per i locali.

Il terzo quarto è stato caratterizzato da una continua alternanza di vantaggi, con la squadra di Marchesano che che ha messo la testa avanti per la prima volta a metà periodo.

Al 30’ il punteggio ha recitato 44-45 per gli ospiti.

Nel quarto finale la tensione è stata palpabile e un decisivo parziale di 0-7 ha consentito al Gravina di prendere il largo e gestire il finale, chiudendo la gara sul 60-56.

Protagonisti del successo Railans e Corselli, autori di prestazioni determinanti nei minuti conclusivi.

Con questo risultato, la Meerkat resta ferma a 4 punti, mentre Gravina sale a quota 8. Per i bianconeri l’obiettivo del quinto posto e di evitare i play out diventa ormai praticamente irraggiungibile.

La prossima sfida, l’ultima prima della pausa natalizia, vedrà gli sciclitani impegnati a Gela.

Tabellini: Agbara 14, Sorrentino 12, Burt 10, Taino 7, Lonatica 6, Derick 4, Garavini 2, Goi 1, Manenti, Giannone ne, Sammito ne, Ventura ne.

© Riproduzione riservata