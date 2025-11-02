Basket Serie C. Scontro salvezza: l’ASD Siracusa Basket batte la Scicli Meerkat per 72-70

Scicli – Il Siracusa Basket conquista una vittoria fondamentale in chiave salvezza, superando di misura la Scicli Meerkat con il punteggio finale di 72-70.

Una gara intensa e combattuta fino all’ultimo possesso, che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso.

Gli ospiti hanno saputo sfruttare al meglio la serata negativa al tiro di padroni di casa (9/36 da 3 punti), imponendo una difesa a zona efficace che ha spesso mandato fuori ritmo l’attacco suricato, nelle cui fila si è sentita l’assenza di Taino, che ha limitato le rotazioni e inciso sulla continuità e fluidità offensiva della squadra.

Nel secondo quarto Siracusa ha preso il controllo del match, grazie a un parziale di 12-2 che le ha permesso di andare al riposo sul 39-30.

Nel terzo periodo, Alessandro Joshua Goi ha guidato la rimonta dei ragazzi di Magagnoli, con un parziale di 29-22, riportando i suoi a contatto. L’ultimo quarto è stato un vero thriller sportivo, con continui cambi di leadership e grande intensità da entrambe le parti.

A risolvere la gara è stato un monumentale Vinicius Ruiz de Siqueira, migliore in campo con 30 punti a referto, autore dei canestri decisivi per la vittoria aretuse.

Con questo successo, i siracusani salgono a 4 punti in classifica, mentre gli sciclitani restano fermi a 2 punti, in penultima posizione.

Nel prossimo turno, i bianconeri saranno impegnati fuori casa contro la capolista Alfa Catania, ancora a punteggio pieno e protagonista di vittorie nette e schiaccianti contro tutte le squadre che ha incontrato.

Tabellini:

Goi 15 Garavini 14 Burt 13 Agbara 11 Sorrentino 11 Derick 2 Lonatica 2 Manenti 2 La Rocca, Sammito ne Giannone ne

© Riproduzione riservata