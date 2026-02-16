Basket, serie C, seconda vittoria consecutiva per la Meerkat Scicli: colpo esterno a Messina contro Castanea.

Scicli – Secondo successo di fila per gli sciclitani che, nella seconda giornata di andata della pool retrocessione del campionato di Serie C, si impongono di misura a Messina contro Castanea con il punteggio di 65-64 al termine di una gara combattuta e giocata con grande intensità difensiva da entrambe le squadre. Partita equilibrata dall’inizio alla fine, con continui cambi di vantaggio e ritmi alti soprattutto nella metà campo difensiva. A decidere il match è stato il tiro libero finale di Lonatica, glaciale dalla lunetta nei secondi conclusivi, che ha regalato ai suricati due punti pesantissimi in chiave salvezza.

Da sottolineare la grande prestazione di Goi che, nonostante i recenti problemi fisici, ha stretto i denti disputando una prova di carattere e sostanza: top scorer dell’incontro con 20 punti, è stato protagonista anche di un generoso lavoro difensivo su Bellomo, guida e trascinatore dei padroni di casa. Determinante anche il contributo di Ragazzini nell’ultimo quarto per la vittoria: 11 punti complessivi nel periodo decisivo, impreziositi da tre triple consecutive che hanno tenuto in partita i bianconeri. Con questa vittoria Scicli aggancia Castanea a quota 8 punti in classifica e continua la propria corsa, ancora in salita, verso l’obiettivo salvezza. Prossimo appuntamento sabato prossimo, ancora in trasferta nel messinese, contro Peppino Cocuzza: un’altra sfida fondamentale da affrontare con lo stesso spirito e la stessa determinazione.

Tabellini: Goi 20, Ragazzini 17, Burt 10, Lonatica 6, Garavini 5, Derick 5, Agbara 2, Taino, Sorrentino ne, Manenti ne, Giannone ne.

