Scicli – Basket serie C. Si chiude con una sconfitta il 2025 della Meerkat Scicli, battuta a Gela dalla capolista con il punteggio di 90-76.

I padroni di casa hanno imposto fin dalle prime battute il loro ritmo, raggiungendo un vantaggio massimo di 18 punti e dimostrando una superiorità costante nell’arco della gara. Gli sciclitani, pur lottando con determinazione, sono riusciti a mettere la testa avanti solo per 2 punti complessivi. Equilibrio invece dalla lunga distanza, con entrambe le squadre a segno con 5 triple.

Il match si è aperto con un primo quarto travolgente del Gela Basket, chiuso sul 28-16, trascinato da un ottimo Tarik Hajrovic, autore di 9 punti nel solo primo periodo. La Meerkat ha provato a reagire, ma nel secondo quarto i locali hanno continuato a controllare il gioco, andando all’intervallo lungo sul 46-35.

Nel terzo periodo Scicli ha trovato slancio, firmando un parziale di 0-8 che aveva riacceso le speranze, ma la risposta di Gela è stata immediata con un 10-1 che ha ristabilito le distanze, chiudendo il periodo sul 71-58. L’ultimo quarto ha visto una gara più equilibrata e combattuta punto a punto, ma alla fine i gelesi hanno gestito il vantaggio fino al definitivo 90-76.

Sugli scudi per i locali Hajrovic e Occhipinti, entrambi a quota 17 punti, decisivi nel condurre la capolista alla vittoria. In casa Meerkat arrivano comunque segnali positivi, in particolare dalle prestazioni di Sorrentino e Garavini, così come da Derick.

Ora spazio alla pausa natalizia; coach Magagnoli ha concesso ai suoi una settimana di pausa, che ha dichiarato “servirà ai suricati per ricaricare le batterie in vista di un gennaio decisivo. All’orizzonte abbiamo due partite fondamentali per il posizionamento in classifica in ottica play-out: il 7 gennaio in casa contro Giarre e l’11 gennaio in trasferta a Siracusa. Due partite assolutamente da vincere”.

Si continuerà a giocare a Ragusa al Palapadua anche nel 2026.

Tabellini: Sorrentino 19, Garavini 15, Burt 12, Goi 10, Derick 8, Taino 6, Agbara 4, Lonatica 2, Manenti ne, Giannone ne, Sammito ne.

