Basket serie C, si ferma a Marsala la corsa della Meerkat

Scicli – Basket Serie C, gara 2 Semifinale Play Out, si ferma a Marsala la corsa della Meerkat, sconfitta per 84 a 78, al termine di una gara intensa e combattuta.

Sarà dunque necessaria la “bella”, in programma sabato a Ragusa, per decidere chi accederà alla finale.

L’inizio di partita è all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre a rispondersi colpo su colpo: il primo quarto si chiude infatti sul 22-22. Grande intensità anche nel secondo periodo, con i padroni di casa che riescono a chiudere avanti di misura sul 40-39. Per la Meerkat da segnalare l’ottima prova di Garavini, autore di 15 punti nei primi 20 minuti.

Nel terzo quarto arriva la reazione degli ospiti: la Meerkat piazza un importante parziale guidato da Ragazzini, che consente di chiudere il periodo avanti 66-58, dando l’impressione di poter controllare il match.

Nell’ultimo quarto, però, cambia l’inerzia della gara. Marsala alza il ritmo e approfitta di un passaggio a vuoto della Meerkat, che fatica soprattutto sotto canestro e perde lucidità nei momenti decisivi. I padroni di casa piazzano un netto 27-14 che vale la vittoria finale.

Per la Meerkat pesano i troppi errori sotto canestro e la mancanza di cinismo nei momenti chiave.

Tutto si deciderà ora in gara 3, sabato a Ragusa, dove si assegnerà il pass per la finale.

Tabellini:

Garavini 17

Ragazzini 17

Agbara 12

Burt 11

Goi 7

Sorrentino 6

Taino 5

Lonatica 3

Derick,

Manenti ne

Giannone ne.

© Riproduzione riservata