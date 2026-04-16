Basket serie C, si ferma a Marsala la corsa della Meerkat

Sconfitta per 84 a 78. Sarà dunque necessaria la “bella”, in programma sabato a Ragusa.
di Redazione
Scicli – Basket Serie C, gara 2 Semifinale Play Out, si ferma a Marsala la corsa della Meerkat, sconfitta per 84 a 78, al termine di una gara intensa e combattuta.
Sarà dunque necessaria la “bella”, in programma sabato a Ragusa, per decidere chi accederà alla finale.
L’inizio di partita è all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre a rispondersi colpo su colpo: il primo quarto si chiude infatti sul 22-22. Grande intensità anche nel secondo periodo, con i padroni di casa che riescono a chiudere avanti di misura sul 40-39. Per la Meerkat da segnalare l’ottima prova di Garavini, autore di 15 punti nei primi 20 minuti.
Nel terzo quarto arriva la reazione degli ospiti: la Meerkat piazza un importante parziale guidato da Ragazzini, che consente di chiudere il periodo avanti 66-58, dando l’impressione di poter controllare il match.
Nell’ultimo quarto, però, cambia l’inerzia della gara. Marsala alza il ritmo e approfitta di un passaggio a vuoto della Meerkat, che fatica soprattutto sotto canestro e perde lucidità nei momenti decisivi. I padroni di casa piazzano un netto 27-14 che vale la vittoria finale.
Per la Meerkat pesano i troppi errori sotto canestro e la mancanza di cinismo nei momenti chiave.
Tutto si deciderà ora in gara 3, sabato a Ragusa, dove si assegnerà il pass per la finale.
Tabellini:
Garavini 17
Ragazzini 17
Agbara 12
Burt 11
Goi 7
Sorrentino 6
Taino 5
Lonatica 3
Derick,
Manenti ne
Giannone ne.
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