Basket Serie C, Si ferma in gara 3 della finale play-out la corsa della Meerkat Scicli, a Siracusa vede svanire il sogno salvezza.

Scicli – Basket Serie C.

Si ferma in gara 3 della finale play-out la corsa della Meerkat Scicli, che al Pala Pino Corso di Siracusa vede svanire il sogno salvezza.

I bianconeri cedono con il punteggio di 84-74, al termine di una partita indirizzata sin dalle prime battute dai padroni di casa, capaci di chiudere il primo quarto con un pesante +17, rivelatosi poi decisivo nell’economia del match.

La formazione sciclitana ha provato a rientrare in partita con generosità, ma ha pagato a caro prezzo le troppe imprecisioni offensive e una serata poco brillante al tiro. Emblematico il dato dalla lunetta, con un 20/39 che ha inciso significativamente sul risultato finale. Non sono bastati i 24 punti di Ragazzini e i 14 di Lonatica per riaprire la contesa.

Siracusa ha così potuto gestire il vantaggio con lucidità, approfittando anche delle difficoltà difensive dei suricati, poco efficaci nel contenere le iniziative avversarie.

Alla sirena finale esplode la festa dei padroni di casa, mentre sul fronte sciclitano resta tanta amarezza per un traguardo accarezzato fino all’ultimo.

La squadra retrocede in DR1 dopo una sola stagione in Serie C, al termine di un percorso complesso ma ricco di momenti significativi.

La vittoria in gara 2, conquistata mercoledì, aveva riacceso entusiasmo e fiducia, riportando in equilibrio la serie dopo il ko di gara 1. Nel decisivo atto finale i bianconeri hanno dato tutto, senza però riuscire a completare la rimonta.

Tabellini:

Ragazzini 24, Lonatica 14, Sorrentino 11, Goi 10, Taino 7, Burt 5, Agbara 2, Derick 1, Manenti, Giannone, Sammito, Ventura,

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