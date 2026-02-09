Basket, vittoria schiacciante della Meerkat nella prima giornata della pool retrocessione contro la Cestistica Gioiese.

Scicli – Serata da incorniciare al PalaPadua di Ragusa, dove gli sciclitani dominano la scena e conquistano una vittoria larghissima per 95-48, aprendo nel migliore dei modi la seconda fase del campionato.

La gara si mette subito sui binari giusti grazie a un primo periodo travolgente, chiuso sul 28-11 con un parziale di 10-1 che chiarisce immediatamente le intenzioni dei padroni di casa. La difesa asfissiante soffoca ogni iniziativa avversaria e innesca continui contropiedi vincenti, mentre l’attacco gira con grande fluidità.

Nel secondo quarto i suricati continuano a spingere sull’acceleratore, segnando 29 punti contro i 10 degli ospiti e andando all’intervallo lungo sul 57-21. Le percentuali altissime dall’arco, con 16 triple realizzate, sono il simbolo di una serata offensiva di altissimo livello.

Il controllo del match prosegue anche nel terzo periodo, chiuso sul 79-33, prima di un ultimo quarto gestito con maturità fino al definitivo 95-48. Una prestazione costruita sul collettivo: cinque giocatori in doppia cifra, con Lorenzo Garavini sugli scudi che non ha fatto rimpiangere l’assenza di Sorrentino.

Una vittoria mai in discussione, frutto di intensità, concentrazione e grande spirito di squadra.

Ora testa al prossimo appuntamento: trasferta a Messina contro Castanea, un’altra gara chiave e fondamentale nel percorso verso l’obiettivo salvezza. Servirà la stessa energia, la stessa solidità difensiva e la stessa fiducia per continuare questo importante cammino.

Tabellini: Garavini 21, Goi 14, Taino 12, Lonatica 11, Burt 11, Agbara 9, Ragazzini 8, Derick 8, Manenti 1, Giannone, Sorrentino ne

