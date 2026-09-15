Battuta su una ragazza, mega rissa sulla nave da crociera VIDEO

Volano tavoli e sedie in discoteca tra siciliani e salentini: 13 denunciati.

Palermo – Agenti della polizia di frontiera marittima di Palermo hanno denunciato 13 giovani, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, per rissa aggravata.

Le accuse contestate riguardano uno scontro tra due gruppi, salentini e siciliani, avvenuto nella discoteca di una nave da crociera. La rissa sarebbe stata scatenata da futili motivi, presumibilmente a causa di una battuta rivolta a una ragazza siciliana.

Sono volati tavolini, sedie e suppellettili. Alcuni giovani avrebbero infierito con calci alla testa su un ‘rivale’, nonostante questi fosse a terra privo di sensi, prima che la situazione venisse isolata.

La persona ferita è stata temporaneamente ricoverata per accertamenti medici, ma non è considerato in gravi condizioni.

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