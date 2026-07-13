B&b irregolari in centro, denunciati

Catania – Due denunce sono scattate nell’ambito dell’attività di controllo svolta dalla polizia nelle strutture ricettive del centro storico di Catania.

In un b&b è risultato residente un detentore di armi. Inizialmente l’uomo aveva dichiarato di detenere e di custodire le armi nell’immobile che poi ha concesso in locazione ad un altro soggetto per esercitare l’attività ricettiva, con il conseguente spostamento delle armi in un altro indirizzo. Pertanto, i poliziotti lo hanno denunciato per omessa custodia delle armi.

Nello stesso tempo, il titolare è stato denunciato anche per non aver trasmesso le schedine alloggiati. Infine, gli agenti della sezione annona della polizia locale lo hanno sanzionato perché aveva aumentato i posti letto in modo abusivo.

Anomalie sono state riscontrate pure nel corso di un altro controllo in un’attività di affittacamere dove, anche in questo caso, il titolare è stato denunciato dai poliziotti perché non si è attenuto alla comunicazione degli ospiti alla questura. La polizia locale lo ha sanzionato per l’aumento dei posti letto senza alcuna autorizzazione.

Durante accertamenti nella zona della fiera, in piazza Carlo Alberto e lungo corso Sicilia, è stata invece sequestrata un’ingente quantità di merce contraffatta esposta in vendita da ambulanti abusivi. Calzature sportive, cd e dvd sono stati recuperati dai poliziotti e sequestrati.

I poliziotti hanno sorpreso anche un parcheggiatore abusivo che chiedeva denaro in cambio dell’indicazione di un parcheggio proprio ai poliziotti in borghese. L’uomo, già noto alle forze di polizia, è risultato destinatario del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Catania. Il parcheggiatore abusivo è stato denunciato e sanzionato.

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