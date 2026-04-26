Beatrice Venezi, un Bella Ciao dalla Fondazione La Fenice

Venezia – Un Bella Ciao all’indomani del 25 aprile.

«La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi». Si legge in una nota della Fondazione.

«La decisione – spiega la nota – è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra. Tali affermazioni, non condivise nel merito e nei giudizi espressi, risultano incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai professori d’Orchestra».

La Fondazione Teatro La Fenice, sottolinea Colabianchi, «ribadisce il proprio impegno nella promozione di un ambiente professionale fondato sul rispetto reciproco, sulla collaborazione costruttiva e sull’eccellenza artistica».

L’intervista rilasciata il 23 aprile al giornale argentino La Nacion è la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Venezi ha accusato l’orchestra di nepotismo.

Dal settembre scorso l’orchestra e il coro erano in stato di agitazione contro la nomina di Venezi perchè giudicata con un curriculum non all’altezza del prestigio della Fenice.

Arrivano le prime reazioni alla clamorosa rottura tra la Fondazione e la direttrice. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, «prende atto della decisione di Nicola Colabianchi, assunta in autonomia e indipendenza, e conferma al Sovrintendente de La Fenice la sua più completa fiducia. Con l’auspicio che tale scelta possa sgomberare il campo da equivoci, tensioni e strumentalizzazioni d’ogni ordine e grado». Per la CGIL di Venezia «la decisione della Fondazione è positiva ed era, francamente, l’unica scelta possibile». «Quella nomina era sbagliata- afferma il segretario generale Daniele Giordano – , inadeguata e profondamente contestata da chi il Gran Teatro La Fenice lo vive e lo fa vivere».

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