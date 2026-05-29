Belén rischia la denuncia per omissione di soccorso: «Due incidenti in pochi metri con il suo Suv, senza mai fermarsi»

Milano – I testimoni l’hanno riconosciuta subito alla guida di un potente Suv Land Rover. Qualcuno ha anche scattato una foto che ha poi fornito agli investigatori. Ma la certezza è arrivata dalle indagini sulla società di noleggio a cui risultava intestato il fuoristrada. Alla guida, secondo le indagini della polizia locale di Milano, ci sarebbe stata effettivamente la showgirl 41enne Belén Rodriguez, che ora rischia una denuncia per omissione di soccorso.

Tutto sarebbe avvenuto nella serata di sabato scorso, quando Belén sarebbe rimasta coinvolta in due diversi incidenti senza fermarsi. Tutto nel giro di poche centinaia di metri. Il primo in via Melzi d’Eril, non lontano dall’Arco della Pace. La showgirl avrebbe urtato lo specchietto di una macchina parcheggiata lungo la strada.

Poi in via San Marco, nel cuore di Brera, avrebbe centrato uno scooter e due mezzi in sosta, procurando a tre occupanti lievi lesioni, con una prognosi di cinque giorni. Subito però la donna alla guida (sola in macchina) avrebbe ingranato la marcia, ripartendo senza neppure sincerarsi delle condizioni dei feriti.

È proprio in via San Marco che alcuni passanti hanno scattato una foto di Belén al volante, piuttosto scossa, mentre fuggiva. Le ricerche dei vigili e della polizia proseguite per ore non avevano portato a ritrovare l’auto «pirata». Nel frattempo però le indagini degli agenti, diretti da Gianluca Mirabelli, erano partite raccogliendo testimonianze e immagini delle telecamere.

Lunedì poi un altro episodio delicato ha coinvolto la showgirl. Di prima mattina, intorno alle 7.30, i vicini di casa (sempre nella zona di Brera) hanno sentito delle urla arrivare dal suo appartamento (anni fa un allarme analogo era scattato per il padre di Belén, Gustavo) e hanno chiamato polizia e vigili del fuoco. I soccorritori hanno bloccato la strada per più di due ore perché la 41enne era chiusa in casa e non voleva aprire.

Temendo che ci fossero anche i figli, polizia e vigili del fuoco hanno cercato di accedere dall’esterno all’appartamento. Poi alla fine è stata la stessa showgirl ad aprire in stato confusionale dopo essersi chiusa per ore in bagno. Il ricovero al pronto soccorso del Policlinico, e poi le dimissioni il giorno dopo, e il successivo ricovero in una clinica privata.

Da alcuni mesi Belén Rodriguez, come ha dichiarato pubblicamente, soffre di crisi depressive. Un malessere per il quale è in cura. Nelle prossime ore la polizia locale dovrebbe consegnare la prima informativa alla procura per valutare l’eventuale denuncia per omissione di soccorso.