Stress: 5 formaggi tra i cibi antistress per ritrovare il buonumore

Sono molti i cibi antistress che possono aiutarti a ritrovare il buon umore tra i quali anche i formaggi. Dopo aver provato tante tecniche di rilassamento, yoga, massaggi e lo sport, pensi di non avere soluzioni alternative? Niente di più sbagliato. Per ritrovare l’equilibrio perso e goderti il quotidiano, infatti, devi partire dalla tavola.

Ecco quali sono i migliori 5 formaggi tra i cibi antistress per ritrovare il buonumore quelli più adeguati per aiutarti a combattere il cattivo umore.

Combattere lo stress a tavola si può. Come?

Prova il “mood food“. Si tratta di una serie di alimenti che hanno note virtù terapeutiche e che possono aiutarti a ritrovare il buon umore. Sono cibi che riducono l’ansia e che tirano su il morale tra cui anche il calcio. Il latte è un alimento che non deve mai mancare nella tua dieta, a meno che tu non sia intollerante, perché ricchissimo di calcio. Un minerale importante per mantenere in salute le ossa e i muscoli. Anche il calcio, infatti, ha un effetto benefico sullo stress: una sua carenza gioca un ruolo importante nel peggioramento dell’umore.

Non tutti sanno che il calcio è noto per ridurre i livelli di cortisolo. Questo è l’ormone dello stress associato all’ansia. Secondo alcuni scienziati c’è un forte legame fra un’alimentazione povera di calcio e lo stress. Il consiglio, quindi, è di inserire nell’alimentazione alcuni cibi che apportino questo fondamentale nutriente. Fra questi ci sono anche i formaggi.

I primi 5 formaggi che apportano oltre mille milligrammi di calcio ciascuno.

- Il Grana: Offre 1.169 mg di calcio ogni etto di prodotto. Tra i formaggi è quello che aiuta contro lo stress. Il grana è fra i formaggi quello più ricco di calcio. E’ ricco di fosforo e di proteine, ma anche molto grasso. Il grana è uno dei formaggi che possiede discrete proprietà nutrizionali. Tra i formaggi apporta elevate quantità di calorie, ma anche di cloruro di sodio e di glutammato.

- Il Pecorino: Offre 1.162 mg di calcio ogni etto di prodotto. E’ uno dei formaggi con un’enorme fonte di calcio, più che nel latte vaccino, e quindi aiuta contro lo stress. E’ anche tra i formaggi quello che apporta discrete quantità di vitamina D. Questa interviene nella regolazione del metabolismo del calcio e del fosforo, regolandone l’assorbimento intestinale. Il pecorino è tra i formaggi ricco di vitamina A e vitamina E.

- Il Parmigiano: Possiede 1.159 mg di calcio ogni etto di prodotto. E’ tra i formaggi uno dei cinque che aiuta contro lo stress. che aiutano a migliorare l’efficienza del nostro sistema immunitario. È ricco di vitamina B, di ferro e di zinco, che partecipano alla produzione di anticorpi e linfociti. Tra i formaggi viene anche indicato per tutte le diete. Contiene i coniugati dell’acido linoleico che stimola la perdita di grasso.

- L’Emmental: Apporta 1.145 mg di calcio ogni etto di prodotto. Tra i formaggi è fra i cinque che può aiutare contro lo stress. E’ molto ricco di vitamine sia liposolubili che idrosolubili. E’ povero di sale. Tra i formaggi è quello più imitato. Solo l’originale svizzero matura davvero almeno 120 giorni in apposite cantine. E’ uno fra i diversi formaggi svizzeri a cui è stato riconosciuto il classico marchio DOP.

- Groviera. Apporta 1.123 milligrammi di calcio. Tra i formaggi è uno dei pochi che offre sollievo contro lo stress. Possiede sostanze probiotiche. Per questo è tra i formaggi quello che offre una maggiore longevità. I batteri impiegati nella fermentazione della gruviera sono in grado di abbassare il livello di infiammazione e migliorare il sistema immunitario. Tra i formaggi è tra quelli si accompagna molto bene anche con il vino rosso.