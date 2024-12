Come non ingrassare a Natale: 5 trucchi da seguire

Come riuscire a non ingrassare durante le vacanze di Natale? Le feste natalizie sono il periodo dell’anno in cui si ingrassa di più. Tra pranzi e cenoni si mangia di continuo e tanto e per lo più cibi ricchi di zuccheri e grassi. Il rischio è di arrivare a Gennaio con almeno un paio di chili in più. Resistere alle tentazioni e rinunciare ai piatti della tradizione durante questo periodo è impossibile e dannoso per l'umore. Ma cosa fare allora per evitare di prendere peso? La prima cosa da fare è cercare di seguire nei giorni che non sono di festa un’alimentazione più bilanciata.

Cominciate la giornata con una colazione proteica

Durante le feste a colazione fate spazio a cibi meno glucidici e più proteici come le uova, i legumi, lo yogurt bianco al naturale che rendono il primo pasto della giornata più saziante, aiutando anche nei pasti successivi a non esagerare con il cibo. Un esempio di menu: pane tostato, ricotta di capra e qualche oliva.

Evitate di associare più carboidrati

Consumate cereali e derivati, inclusi pasta e pane, durante i pasti principali, evitando di associarli tra di loro e abbinandoli invece a proteine (carne magra e derivati, pesce, legumi) e grassi sani (olio extravergine d'oliva, frutta secca). Questa combinazione rallenta l'assorbimento degli zuccheri nel sangue, limita i picchi glicemici e favorisce una sensazione di sazietà più duratura.

Mangiate frutta fresca al posto di quella candita

Avete voglia di dolce? Meglio mangiare datteri, uvetta e in generale frutta essiccata o candita solo nei giorni di festa e prediligere frutta fresca come mele, pere, kiwi, mandarini e arance. Quest’ultima ha meno calorie e un potere saziante maggiore per via della ricchezza di fibre e acqua, oltre a tanti antiossidanti, vitamine e minerali preziosi per l’organismo.

Per non ingrassare iniziate ogni pasto con delle verdure

Quando potete, compresi nei giorni di festa, prediligete un antipasto a base di verdure, ricche di fibre solubili che assorbono molta acqua e rallentano l’assimilazione degli zuccheri e dei grassi presenti nelle altre portate del pasto, favorendo il senso di sazietà. Le verdure inoltre forniscono fibre ad azione prebiotica in grado di agevolare l’equilibrio del microbiota intestinale, utile al corretto funzionamento dell’organismo.

Fate merenda con le noci

Nei giorni feriali evitate di fare merenda con panettoni, torroni e altri dolci natalizi avanzati dai giorni di festa che sono ricchi di zuccheri, grassi e calorie. Meglio scegliere la frutta secca a guscio. Le noci per esempio vantano un ottimo profilo nutrizionale per via dell’alto tenore di grassi buoni, fibre e proteine vegetali che agevolano la sazietà. La quantità consigliata? All'incirca 40 grammi al giorno.