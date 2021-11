A dieta con lo sgombro: la rivincita del cugino povero del tonno

Lo sgombro, noto anche col nome di maccarello, è un alimento molto salutare in quanto ricco di omega-3. Questo pesce vive in tutto il Mediterraneo ma lo si trova anche nel Mare del Nord e nell'Atlantico settentrionale. Lo si ritiene appartenente alla famiglia del pesce povero, ma questa definizione non gli rende giustizia in quanto lo sgombro è ricco di principi nutrizionali che lo rendono molto adatto alla dieta di bambini, adulti anziani e sportivi. In particolare, come detto è ricco di acidi grassi polinsaturi. In questo senso gli esperti ne raccomandano il consumo almeno 2 volte a settimana.

Sgombro: proprietà nutrizionali

Ma lo sgombro rappresenta anche una buona fonte proteica: circa 17 grammi di proteine su 100 grammi di prodotto, la quota di lipidi è pari invece a 11 grammi. L'apporto proteico lo rende un alimento indicato anche per gli sportivi. Essendo un alimento proteico può far parte di diete dimagranti in quanto le proteine aumentano il senso di sazietà. Questo pesce contiene vitamine idrosolubili, in particolare alcune del gruppo B (vitamina B6, tiamina, riboflavina, niacina) e anche vitamine liposolubili e quindi la vitamina E e la vitamina D. Ma lo sgombro anche per quanto riguarda l'apporto di minerali è un alimento nutrizionalmente valido: in particolare ci apporta ferro (1,2 mg), il calcio (38 mg), il sodio (130mg), il fosforo (264 mg) e il potassio (360mg). E' un alimento salutare che ha un effetto protettivo per cuore e arterie. In particolare diminuisce il colesterolo totale, aumenta il colesterolo buono HDL e riduce il l’LDL, colesterolo cattivo. Lo sgombro è anche fonte di iodio, indispensabile per mantenere in salute la ghiandola della tiroide. In commercio lo troviamo sotto forma di surgelato, in scatola o sotto vetro oltre che naturalmente fresco al banco del pesce nelle pescherie. Il sapore dello sgombro può ricordare quello del tonno.

Sgombro: un alimento adatto a tutte le fasce d’età

Si tratta di un alimento indicato anche per i bambini che generalmente non gradiscono questi alimenti in quanto si tratta di un pesce che non presenta spine, non ha squame. Lo sgombro è un alimento versatile che possiamo utilizzare per una cucina facile e veloce quando non abbiamo molto tempo a nostra disposizione.

Sgombro: come cucinarlo

Lo possiamo cucinare fresco a filetti in padella aggiungendovi pomodorini, capperi olive e fagiolini. Una porzione di circa 100-150 grammi a persona è sufficiente perché rispetto al merluzzo o all'orata è più calorico in quanto contiene più grassi. Possiamo anche usare lo sgombro in scatola per una soluzione ancora più pratica da aggiungere a una insalata di verdure miste. Tuttavia essendo un alimento molto ricco in purine è controindicato per chi soffre di gotta.