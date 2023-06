Abbronzatura e dieta

Abbronzatura, come fare? Oltre all'attività fisica, possiamo puntare su una alimentazione equilibrata consumando i cibi ideali per il benessere dell'organismo, capaci di regalare anche un bel colorito ambrato senza eccessive rinunce.

INSALATE: non bisogna storcere il naso, perché anche un bel piatto di verdura può essere molto invitante e gustoso senza però appesantire lo stomaco e la bilancia. Belle e colorate, le insalate sanno interpretare a meraviglia le esigenze nutrizionali nella stagione calda. In questo periodo dell’anno, l'orto è davvero molto generoso, capace di regalare una gran quantità di prodotti profumati e saporiti da mixare e combinare nei modi più fantasiosi nell'insalata, semplicissima da preparare e ideale da consumare ovunque, spiaggia compresa. Per una tintarella perfetta, mai dimenticare carote, sedano e radicchio, a cui vanno aggiunte un po' di proteine, per esempio uova, gamberi o salmone o ancora, se osserviamo un regime vegetariano, anche noci e frutta secca. Per il condimento, un filo d'olio extravergine e succo di limone saranno perfetti per tenere lontano il colesterolo e fare il pieno di vitamina C.

LE ZUPPE FREDDE, SUPER GUSTOSE E NUTRIENTI: per gratificare il palato senza combattere con le calorie di troppo, sì a una pietanza estiva leggera, nutriente e sfiziosa come ad esempio il gazpacho. Questa ricetta di origini andaluse è di fatto una zuppa fredda di tradizione contadina: grazie alla sua freschezza i braccianti la portavano con sé nei campi roventi e la consumavano come spuntino gustoso e rinfrescante. Una caratteristica talmente ricercata che talvolta viene accentuata dall’aggiunta di cubetti di ghiaccio durante la preparazione. Il gazpacho è preparato con verdure ricche di vitamine e sostanze antiossidanti, come peperoni, cipolle, pomodori e cetrioli, frullati insieme a un po' di pane raffermo bagnato con acqua e aceto. Il consiglio furbo? Se il tempo a disposizione è poco e l’appetito è tanto, uniamo al gazpacho pezzetti di pane raffermo lievemente saltati in padella con sale e un filo d'olio.

LA FRUTTA, SPUNTINO IDEALE ALL'INSEGNA DELLA DOLCEZZA: la frutta non solo è buona, ma anche gustosa, freschissima e dolce. Per uno spuntino ad alto tasso di golosità la soluzione vincente è la macedonia di frutta di stagione. Ideale per una abbronzatura da dieci e lode, è ottima come sostituto di un pasto, senza però dimenticare che la scelta vincente è quella che punta su frutti ricchi di vitamine e di betacarotene, gli alleati preziosi che servono a stimolare la produzione di melanina. Semaforo verde per albicocche, pesche e melone, da alternare o aggiungere alla banana e ai kiwi che, essendo ricchi di potassio, sono perfetti contro l'affaticamento. Pratica da trasportare in un contenitore ermetico, la macedonia è lo spuntino ideale per tenersi in linea senza troppa difficoltà, a patto di non aggiungere né zucchero, né succo d'arancia che aumenterebbero di molto l'apporto calorico.

ANGURIA, UN AUTENTICO TOCCASANA: bella da vedere, squisita da mangiare, il frutto simbolo dell'estate è uno dei migliori alleati per rimettersi in forma e ottenere una tintarella perfetta. L'anguria è l'ideale per una pancia bella piatta: oltre a essere depurativa, dissetante, ricca di sali minerali e vitamine, è una fonte di caroteneidi e di licopene: eccellente dunque per un'abbronzatura da dieci e lode. Si tratta di un frutto che può essere consumato ovunque e non solo in riva al mare: preparando i pezzi già puliti dei semini da riporre in contenitori ermetici la si può gustare anche in ufficio. Un frutto tanto gustoso quanto efficace per combattere caldo e stanchezza oltre ai chili in eccesso.