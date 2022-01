Acqua di carciofo: abbassa il colesterolo e brucia i grassi

Acqua di carciofo: brucia il grasso, abbassa il colesterolo e disintossica il fegato

Il carciofo è senza dubbio uno degli ortaggi più apprezzati e versatili. In pochi, però, sanno che col carciofo è possibile preparare una bevanda che ci aiuta a perdere peso e a disintossicare il fegato.

Disintossicante e diuretica, l’acqua di carciofo è semplice da preparare e ricchissima di benefici per la salute. È un rimedio efficacissimo anche per bruciare il grasso.

Se stiamo facendo una dieta magari detox ma anche se vogliamo depurare il fegato e sentirci in salute dopo le abbuffate delle feste di Natale, l’acqua di carciofo è eccellente. Integrare la dieta con una bevanda al carciofo è un metodo assai efficiente per bruciare grassi e per abbassare il colesterolo.

I benefici sono molteplici, poiché il carciofo è ricco di fibre e di acqua, che soddisfano l’appetito e favoriscono il transito intestinale. Questa pianta, molto coltivata in Italia e appartenente alla nostra tradizione da tempo immemore, è un’alleata formidabile della nostra salute, grazie alle sue proprietà depurative e diuretiche.

Acqua di carciofo: quando berla

Per perdere peso in modo sano, puoi assumere la bevanda ai carciofi durante la giornata. Il carciofo è un alimento dalle piccole foglie verdi che, se consumato regolarmente all’interno di una dieta equilibrata, può aiutarci a godere di numerosi benefici. In tutte le sue presentazioni, il carciofo si distingue per essere ricco di fibre e acqua, che non solo aiuta a soddisfare l’appetito e a favorire il transito intestinale, ma anche a bruciare i grassi. Questo grazie alle sue proprietà diuretiche e depurative.

Ma, è solo in grado di fornire acqua e fibre? No! Questo alimento fornisce anche proteine, fosforo, potassio, steroli e cinarina, secondo gli esperti della Fondazione spagnola per la nutrizione (FEN).

Innanzitutto bisogna dire che non esiste un prodotto miracoloso che ci permetta di perdere peso in poco tempo. D’altra parte, ci sono alimenti che possono facilitare i nostri progressi se siamo intenzionati a farlo veramente, migliorando le abitudini e lo stile di vita.

Tra le qualità più spiccate del carciofo:

È un ortaggio molto antico, con proprietà speciali che ci aiutano in molti modi; ad esempio, tra i suoi componenti c’è l’inulina, un carboidrato che viene metabolizzato lentamente nell’organismo, molto indicato se si soffre di diabete. È ricco di fibre, che aiutano ad abbassare la glicemia e a controllare i livelli di colesterolo, oltre a combattere la stitichezza. Contiene cinarina, una sostanza meravigliosa che ci permette di stimolare la secrezione biliare; viene così favorita la digestione dei grassi e potenziato l’effetto diuretico che previene la ritenzione di liquidi. Ha meno dell’1% di grassi; ha quindi un apporto calorico molto basso. Si tratta di circa 22 calorie per 100 grammi.

Il suo effetto snellente è prodotto grazie a tre fattori: il suo basso contenuto calorico, il suo effetto diuretico e la sua capacità di elaborare ed eliminare i grassi.

Quali altri benefici offrono i carciofi?

Oltre alla funzione dimagrante di cui abbiamo parlato in precedenza, i carciofi hanno anche altri vantaggi:

- È un vegetale medicinale che supporta le funzioni del fegato

- Stimolano la digestione e l’eliminazione dei grassi

- Sono un buon disintossicante; puliscono l’intestino, il fegato ei reni

- Abbassano il livello di colesterolo nel sangue

- Hanno proprietà diuretiche e depurative, per questo si pongono come un perfetto alleato per i reni

- Ci aiutano a difenderci dalle malattie coronariche, come l’arteriosclerosi

- Sono particolarmente indicate per il fegato: lo depurano, lo rigenerano e aiutano ad accumulare vitamine

Come preparare l’acqua di carciofo?

L’acqua di carciofo è davvero molto facile da preparare. Devi solo seguire questi passaggi:

Prendete due carciofi di media grandezza, molto freschi, dorati e sani.

Lavateli bene e tagliate l’estremità del gambo; poi tagliateli in due metà.

In una pentola mettete un litro e mezzo d’acqua e mettete a bollire i due carciofi fino a quando non si ammorbidiranno.

Una volta pronti, riservate l’acqua ottenuta dal carciofo.

Invece, i carciofi possono essere utilizzati nei pasti. Con un filo d’olio, sale e aceto sono un piatto tanto sano quanto gustoso.

Quando consumare l’acqua di carciofo?

L’acqua dei carciofi andrà bevuta tre volte al giorno, durante i tre pasti principali, magari accompagnandola con qualche foglia di menta. Si consiglia di assumere la bevanda tre volte al giorno per dieci giorni al mese. In questo modo, proseguendo con questo schema, bruceremo grassi e depureremo il fegato dalle tossine. Un’ottima idea per una dieta sana, un’ottima bevanda da bere anche dopo un’attività fisica.

Potete consumarla dopo la colazione. Ad esempio, un’alternativa è preparare una crepes con farina d’avena, accompagnata dalla frutta e poi consumare un bicchiere di acqua di carciofo. É possibile consumarla anche dopo i pasti principali; ricorda che favorisce la digestione, è diuretica e aiuta a bruciare i grassi.

Il litro di acqua al carciofo che avremo ottenuto ci servirà per l’intera giornata. Potete conservarlo in frigorifero, e quando lo bevete, accompagnatelo con un po’ di succo di limone e qualche fogliolina di menta. Il gusto è più gradevole e i benefici sono maggiori.

Non smettete di provare e tenete presente, soprattutto, che seguire una dieta varia ricca di insalate, verdure, proteine (carne e pesce magro) e l’esercizio fisico è fondamentale.