Adriana Volpe, lo schema della dieta per restare in forma

Adriana Volpe sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista lavorativo. Quasi 50 anni e non sentirli, parliamo proprio della bellissima Adriana Volpe. Con il suo fisico da urlo riesce sempre a far rimanere il pubblico a bocca aperta. Non ha bisogno di presentazioni, lei è bella come il sole: un fisico scultoreo e un volto angelico sempre molto amato in televisione. Adriana è davvero apprezzata dal pubblico italiano, proprio per questo è stata scelta come opinionista del Grande Fratello Vip affianco a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. In queste settimane, infatti, la stiamo vedendo nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip.

Una nuova esperienza per lei che l’ha aiutata ad aver un rapporto più intimo con il pubblico, come ha raccontato lei stessa a Verissimo.

In molti però si chiedono, Adriana Volpe, come fa ad avere un fisico così scolpito?

La dieta seguita da Adriana Volpe consente di restare in forma e di sfoggiare un fisico statuario. Gli anni avanzano ma lei sfoggia una silhouette pazzesca. Scopriamo quali sono i segreti di bellezza e qual è la dieta di Adriana Volpe. Dopo avere visto nei giorni scorsi la dieta di altri VIPI com quella di Orietta Berti che le ha permesso di perdere 10 chili e quella di Antonella Elia, ora è la volta della splendida Adriana Volpe e della sua dieta.

In tutte le sue foto, mostra sempre la sua silhouette meravigliosa da far invidia anche alle ventenni, ma come fa ad essere sempre così in forma? scopriamolo.

La dieta di Adriana Volpe per restare in forma

L’opinionista del GF Vip segue una dieta sana ed equlibrata, lo ha rivelato lei in diverse occasioni di non attenersi ad un regime alimentare specifico, ma sta sempre molto attenta a quello che mangia.

Infatti, è Adriana a fare la spesa al supermercato e in questo sta molto attenta. Sceglie sempre alimenti diversi e privilegia i prodotti Made in Italy, mangiando tanta frutta e verdura di stagione.

Anche se non ama la palestra, lei si tiene in forma facendo sempre molta attività fisica all’aperto in modo da bruciare grassi e avere un corpo tonico e forte. Infine, quando è stressata e non basta lo sport per scaricare il nervoso, va spesso nelle terme super rilassanti.

Il segreto della sua dieta sta nelle porzioni

Autentica salutista, ci racconta come, con poche piccole attenzioni, possiamo mantenerci in forma anche anche in inverno, quando magari si fa meno movimento: “Tutto sta nelle porzioni; si può mangiare qualsiasi cosa, l’importante è la moderazione. Piccole quantità, senza appesantirsi, limitando anche gli alcolici. E anche se fuori fa freddo, non dimentichiamoci mai il movimento: a chi non può andare in palestra consiglio una camminata a passo sostenuto per 30 minuti, un ottimo toccasana aerobico.

“Ho imparato negli anni a capire bene ciò che mangio e ora sono più esigente rispetto al passato, quando, per esempio, guardavo solo la scadenza del cibo. Scelgo con cura gli ingredienti e faccio caso alla loro provenienza, perché i criteri di sicurezza italiana sono diversi da quelli degli altri Paesi. Cerco di acquistare prodotti bio e prediligo frutta e verdura di stagione. Ho ridotto molto la carne, a cui spesso preferisco proteine vegetali. Ma soprattutto sono attenta a variare l’alimentazione, con un carrello che sia ogni volta il più possibile diverso. Variare i cibi, infatti, rafforza il nostro sistema immunitario, soprattutto in questi mesi caratterizzati da influenze e malanni”.

“Grazie al cielo non ho mai fatto calcoli di calorie. La parola ‘dieta’ non mi fa impazzire, la associo a privazione e per me non bisogna privarsi del cibo in nessuna maniera. L’alimentazione più efficace è quella che pone l’attenzione sul dosaggio. Ecco perché mi concedo tutto.

L’ex conduttrice de I Fatti Vostri mangia sano e in modo equilibrato. La sua dieta si basa su una colazione gustosa, un pranzo glucidico e una cena proteica. Come spuntini, invece, la Volpe preferisce frutta, yogurt molto magri e centrifugati di frutta.

Adriana Volpe : lo schema della giornata tipo della dieta per restare in forma

Uno schema dietetico molto semplice che prevede un giorno di “concessione” (la domenica).

- La mattina, dunque, via libera a cappuccino con dolcificante e cornetto alla crema, integrale, alla marmellata o vuoto.

- Come spuntino, spazio ad un centrifugato di zenzero, cetriolo con l’aggiunta di un frutto a scelta.

- A pranzo optate per la pasta, o il riso, non superando i 70 g come quantità. Come condimento, usate i legami o del sugo di pomodoro semplice. Potete accompagnare la pasta anche con 200 g di verdure saltate. In aggiunta, potete mangiare anche una mozzarella di 50 g oppure una ricotta light.

- Come spuntino, di pomeriggio, optate per un vasetto di yogurt magro da 125 g e per 5 g di cioccolato fondente. In alternativa mangiare 150 g di frutta.

- Infine, a cena, mangiate 250 g di verdure e 200 g di petto di pollo, pesce bianco o tacchino o vitello magro. Accompagnate la cena con una fetta di pane integrale oppure con delle patatine arrosto (80 g). Come condimento usate un cucchiaio di olio.