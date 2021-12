Aglio nero: proprietà e benefici per abbassare colesterolo alto e glicemia. Che cos’è l’aglio nero? Quali sono i vantaggi, le differenze e le proprietà rispetto a quello bianco? Dove è possibile trovarlo?

L’aglio nero è nato in Corea nel 2004 e si è diffuso rapidamente negli Stati Uniti per poi arrivare anche in Europa. La nuova varietà di aglio – conosciuto anche come black allium – è stata ottenuta grazie alla fermentazione, un processo utilizzato da secoli in agricoltura e nell’alimentazione.

Come nasce l’aglio nero?

L’aglio nero viene prodotto lasciando fermentare i bulbi di aglio fresco in un ambiente ad umidità e temperatura controllate per 30 giorni. Non vengono aggiunti additivi o conservanti. In seguito viene lasciato ossidare in una stanza apposita per 45 giorni. Attraverso questo lungo processo, gli spicchi d’aglio si anneriscono e si ammorbidiscono. Assumono inoltre un sapore simile a quello dell’aceto balsamico o della salsa di soia. L’aglio nero perde il classico gusto pungente dell’aglio tradizionale. In definitiva, è l’alternativa dedicata a chi non ama l’aglio ma non vuole rinunciare ai benefici per la salute di questo prezioso alimento.

Dove trovare l’aglio nero?

L’aglio nero è approdato in Europa dall’Asia solo da pochi anni e viene utilizzato soprattutto in Corea e in Thailandia. Fino a poco tempo fa poteva risultare difficile trovarlo in Italia, ma lo shopping online ha superato queste barriere ed è possibile trovarlo sia crudo che in forma di integratore di aglio nero.

Chi soffre di colesterolo alto o di livelli elevati di glicemia dovrebbe inserirlo, all’interno della propria dieta, regolarmente. Si tratta di un aglio fermentato ad alte temperature dall’odore meno acre e dal sapore più leggero, rispetto al suo equivalente bianco. Tra i suoi tanti benefici quello di abbassare il colesterolo cattivo e migliorare le funzioni epatiche.

Aglio nero: abbassa il colesterolo e il livello di glicemia

L’aglio nero contiene tantissime proprietà benefiche, in particolare abbassa il livello di colesterolo cattivo nel sangue e l’alto contenuto di glicemia. Si tratta di un fermentato ad alte temperature, in clima umido, dall’odore meno acre del suo corrispettivo crudo e dal sapore molto più tenue. Si può consumare crudo o cotto, spalmato su del pane, per insaporire le zuppe, o il pesce, o in infusione. I nutrizionisti ne raccomandano il consumo regolare per i suoi molteplici benefici per la salute dell’uomo. Vediamone alcuni tra i più importanti.

1) Protegge la salute del cervello

L’aglio nero aiuta a prevenire le infezioni che potrebbero formarsi nel cervello per accumulo di una proteina dannosa chiamata beta-amiloide. Questa proteina favorisce il progredire di malattie degenerative come il morbo di Alzheimer, diminuendo drasticamente l’attenzione e soprattutto la memoria. Il consumo regolare di aglio nero tiene a freno l’azione pericolosa della beta-amiloide, preservando la salute del cervello.

Mangiare l’aglio nero aiuta anche a prevenire le malattie del cuore in quanto favorisce l’aumento del colesterolo buono (HDL) tenendo a bada i livelli di quello cattivo. Si allontana così il pericolo di ostruzione delle arterie, infarti e altre problematiche cardiache e cardiovascolari.

3) Controlla la glicemia

Chi consuma molti grassi e zuccheri potrebbe avere a che fare con regolari problemi di picchi glicemici, dannosi per la salute. L’aglio nero, oltre ad aumentare il colesterolo buono, diminuisce le infiammazioni e il senso di appetito. Inoltre tiene a bada i livelli di zuccheri nel sangue.

4) Migliora le funzioni epatiche

Il consumo della variante scura dell’aglio, specie in infusione, permette di sprigionare tutte le sue proprietà benefiche. Una in particolare riguarda la protezione del fegato da germi, batteri e medicine potenti che potrebbero danneggiarlo. Anche in caso di consumo di alcol cronico, l’aglio nero può migliorare notevolmente le funzioni epatiche ed è estremamente consigliato.