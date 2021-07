Al Bano Carrisi, la dieta che l’ha fatto dimagrire 7 chili in poco tempo

Al Bano Carrisi ha perso moltissimi chili e si mostra decisamente dimagrito: scopriamo qual è la dieta speciale che ha seguito. Oggi si parla nuovamente di lui, ma questa volta il motivo è ben diverso e la notizia che lo riguarda è al 100% vera. Nell’ultima intervista concessa al settimanale ‘Gente’, infatti, il leone di Cellino San Marco ha rivelato di aver perso 7 chili, sfoggiando una forma fisica più asciutta.

Anche se in quest’ultimo periodo si è parlato spesso di Al Bano per via dei soliti rumor sul presunto ritorno di fiamma con Romina e soprattutto per la definitiva riconciliazione con Loredana Lecciso. I due hanno ritrovato la sintonia perduta durante la quarantena per il Covid ed ora sembrano più affiatati che mai. Il cantante in questo periodo di fermo ha comunque fatto sentire la sua voce in diversi programmi televisivi come ospite e ad inizio mese anche al Policlinico di Bari per ringraziare i medici dei sacrifici compiuti durante i lockdown.

La dieta di Al Bano: quale alimento eliminare per dimagrire in poco tempo?

La parola magica è carboidrati! Sono proprio loro, i carboidrati, che Al Bano ha eliminato dalla sua dieta per perdere qualche chilo e i risultati sono sorprendenti! Il cantante ha confessato, infatti, di aver deciso di intraprendere questa speciale dieta perché non era mai stato così tanto tempo in casa, senza passare da un albergo all’altro. Così, ha colto la palla al balzo per mangiare meglio e liberarsi dei fastidiosi chili di troppo.



La dieta miracolosa di Al Bano per perdere 7 chili

Pasta una sola volta alla settimana, frutta e verdura e pesce: questo il regime alimentare completo di Al Bano, che può far affidamento ai buoni prodotti del suo orto. “Ho eliminato i carboidrati” – ha detto – “la pasta la mangio solo una volta alla settimana. Per il resto mangio tutte le cose che fanno dimagrire: insalate, del mio orto naturalmente, pesce e frutta.”

Negli ultimi tempi, il cantante pugliese ha dichiarato il ritorno di fiamma con Loredana Lecciso, madre di due dei suoi figli: Jasmine, con cui si è calato nel ruolo di giudice in “The Voice Senior” e Bido. Dopo il grande amore con Romina Power, la Lecciso gli ha fatto ritrovare l’amore e la gioia.