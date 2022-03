Alena Seredova ha appena compiuto 44 anni ed è in splendida forma. Recentemente ha ritrovato il suo peso forma perdendo i chili acquisiti nel 2020 durante la terza e ultima gravidanza. Su Instagram ha spiegato come ha fatto e ha svelato di aver seguito la dieta chetogenica.

Ma di che cosa si tratta nello specifico? In che cosa consiste e come è articolata?

Alena Seredova è -senza ombra di dubbio- un volto noto e anche molto amato della TV nostrana. C’è anche da dire che è rimbalzata agli onori della cronaca rosa per la relazione sentimentale intessuta con il portiere del Parma a e successivamente della Juventus, Gianluigi Buffon, con il quale è anche convolata a nozze e costruito una splendida famiglia. Il loro matrimonio -purtroppo- è poi giunto al capolinea e le loro strade si sono divise e, molto tempo dopo, la Seredova si è legata sentimentalmente parlando all’attuale compagno Alessandro Nasi, con il quale ha messo al mondo la piccola Vivienne Charlotte nel 2020.

Ma ciò che ha fatto molto parlare di lei, recentemente è stato il modo in cui la donna è riuscita, decisamente molto repentinamente, a riconquistare il suo perfetto peso forma dopo la terza gravidanza.

Il suo segreto? Alena ha seguito la Dieta Chetogenica.

Alena Seredova dimagrita con la Dieta Chetogenica: come funziona e cosa è

Prima di parlarvi della dieta chetogenica , una cosa che ci teniamo a precisare è innanzitutto quella di evitare assolutamente le diete fai da te, pertanto è doveroso farsi sempre aiutare da un professionista capace di monitorare la nostra situazione. E nello specifico ad Alena è stata consigliata la Dieta Chetogenica, associata a un esercizio fisico costante.

In che cosa consiste la dieta chetogenica che ha seguito Alena Seredova?

La dieta chetogenica, famosa anche come dieta dei 21 giorni, è un regime alimentare quasi privo di carboidrati (apporto inferiore al 5%) che innesca la cosiddetta chetosi.

Si tratta di un particolare stato metabolico in cui l’organismo, non avendo a disposizione i carboidrati, è obbligato a bruciare i grassi per la produzione di energia. Così facendo, si accelera la perdita di peso in poco tempo. La caratteristica distintiva della dieta chetogenica è la riduzione drastica dell’apporto di carboidrati, anche se esistono diverse tipologie di percorso chetogenico. In pratica la dieta chetogenica porta un netto miglioramento a livello di metabolismo, portando dunque a un veloce dimagrimento. La dieta Chetogenica cerca di eliminare il grasso in eccesso e di portare vari benefici nell’organismo, eliminando anche ansia e insonnia e basandosi anche su cibi di alta qualità.

Cosa bisogna evitare nella dieta chetogenica?

Sono sconsigliati i dolci e gli zuccheri, ma anche cereali, pasta, pane, prodotti da forno, legumi, frutta ad alto indice glicemico, mentre è -invece- possibile consumare liberamente verdura, frutta secca, semi oleosi, uova, pesce e carne.

Tantissimi fans hanno notato un cambiamento netto dunque nel fisico della bellissima showgirl, tornata repentinamente in perfetta forma dopo la terza gravidanza. Alcuni followers si sono quindi prodigasti a chiederle consigli e/o spiegazioni di come ci fosse riuscita e lei ha deciso di rivelare loro il suo segreto tramite alcune Stories pubblicate sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

“L’ho deciso con la testa, sono andata per la prima volta dalla nutrizionista e ho provato per la prima volta la Chetogenica“, è stata la spontanea confessione di Alena. Ha inoltre poi rivelato che – a suo parere – “tutto deve partire innanzitutto dalla testa“. Il primo segreto per dimagrire è dunque, come da lei ribadito, la forza di volontà.

Dieta chetogenica cosa mangiare

Pesce, meglio se selvatico (alici, pesce-spada, calamari, polpi, seppie, orate, spigole, gamberi, merluzzo, salmone);

Carne di qualità (pollo, vitello, tacchino, coniglio, bovino);

Uova, preparate in qualsiasi modo;

Verdure a foglia verde e Ortaggi (asparagi, funghi, cavoli, verze, cicoria, spinaci, zucchine, finocchio, cetriolo, melanzane, carciofi);

Formaggi e latticini grassi;

Affettati;

Liquidi: acqua naturale, caffè e tisane senza zucchero, brodo;

Spuntini: finocchi, liquirizia pura, assumere dima10g come spuntino (in questo caso dose da un solo misurino)

Condimento: 30ml di olio giornalieri, sale senza eccedere, aceto di mele (ma non aceto bianco/balsamico).