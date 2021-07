Alessandra Amoroso tra sport e dieta, ecco i segreti della cantante

Riflettori puntati su Alessandra Amoroso che annuncia il suo primo concerto a San Siro per il 13 luglio 2022.

Vi siete mai chiesti come l’artista abbia raggiunto e conquistato la perfetta forma fisica? Ecco quali sono i segreti della star tra sport e dieta.

Sono trascorsi molti anni dal momento in cui Alessandra Amoroso ha fatto il suo ingresso nel mondo della musica, prendendo parte al talent show Amici di Maria De Filippi e da quel momento in poi sono stati molti i successi che l’artista ha riscosso nel corso della sua carriera. Alessandra Amoroso, infatti, è tra le cantanti più amate in Italia e che per diverse estati è stata annoverata anche tra le regine della musica italiana grazie all’arrivo in rotazione radionica di veri e propri successi musicali. Nel frattempo, l’artista ha fatto parlare di sé anche grazie alla sua forma fisica perfetta per la quale, sempre più spesso, fan e no le chiedono anche consigli di bellezza e fitness.

Alessandra Amoroso è tornata in tv, protagonista di Battiti Live 2021. L’ex vincitrice di Amici, oggi tra le cantanti italiane più affermate, ha aperto la seconda puntata della kermesse musicale condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Sandrina ha cantato un medley delle sue canzoni più celebri, da Sorriso grande a Comunque andare passando per i feautiring con i Boomdabash.

Un’esibizione che ha riscosso grande successo sui social network. Il pubblico ha apprezzato per l’ennesima volta il talento e la bravura dell’amica di Emma Marrone ma anche la sua forma fisica che mantiene tra dieta e palestra, nonché la sua energia travolgente.

Il concerto a San Siro

Il concerto evento, organizzato da Friends&Partners, si chiamerà Tutto accade a San Siro e sarà un viaggio dagli inizi, su un grande palco che avrà l’intenzione di stupire.

Alessandra infatti ritornerà sul palco per presentare due nuovi brani inediti, e nell’attesa, ha pubblicato diversi scatti su Instagram per far vedere il look per la tanto attesa occasione. Per lei è sempre una grande emozione ritornare su quel palco, ogni volta viene avvolta da tantissimi ricordi e tantissime emozioni che la riportano indietro negli anni, quando era appena una bambina che inseguiva un sogno senza sapere che sarebbe diventato realtà. Per i fans non è passata inosservata la sua forma perfetta fisica con gambe strepitose in primo piano.

Alessandra Amoroso tra dieta e sport, tutta la verità dell’artista

Alessandra Amoroso nell’intervista in vista del tanto atteso concerto ha anche rivelato cosa fa ogni giorno per mantenersi in forma dichiarando: “Mi alleno spesso da ormai cinque anni e mezzo, faccio meditazione ed esercizi a corpo libero, unisco mente e fisico per trovare equilibrio. Mi guida il personal trainer, è un training funzionale, un allenamento per me stessa, molto importante per il benessere psicofisico, non pensavo che facesse così bene!”.

L’alimentazione che l’artista segue nel quotidiano, invece, continua a rimanere un mistero dato che Alessandra Amoroso ha rilasciato dichiarazioni in tal senso.