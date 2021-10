Allenamenti in casa: esercizi e consigli utili per mantenersi in forma

Quando è stata l’ultima volta che hai fatto uno squat? Durante l’ora di educazione fisica a scuola? O magari hai provato a cimentarti in un workout da casa qualche settimana fa, ma poi hai perso la motivazione?

Non importa da quanto tempo non fai attività fisica. Non è mai troppo tardi per iniziare ad allenarsi anche restando in casa per mantenesri in forma.

Per chi è stanco di allenarsi nelle palestre e di uscire di casa per fare attività fisica, o per chi ancora non si sente del tutto al sicuro a causa del Covid tra le mura di una palestra, scopriamo come potersi allenare tranquillamente restando a casa. Ecco qui seguito alcuni suggerimenti.

Spesso succede che l’inverno conduca ad una sorta di pigrizia che impedisce di recarsi in palestra regolarmente. Complice il freddo, si preferisce la comodità di casa propria all’eventualità di uscire per raggiungere i luoghi destinati al fitness; in tal caso, ferma restando la volontà di rassodare e tonificare, possiamo rimediare scegliendo una ginnastica casalinga, ugualmente efficace per mantenersi in forma e di gran lunga vantaggiosa in termini di tempo e denaro.

Restando a casa, infatti, si possono eseguire esercizi che allenano tutti i muscoli del corpo, sostituendo gli attrezzi da palestra con oggetti facilmente reperibili: un paio di bottiglie d’acqua come pesi e un tavolino come panca per gli addominali o un comune tappetino.

Tutto ciò che devi sapere per iniziare con il piede giusto e mantenere la tua routine di allenamento è riassunto in questa utile guida:

Allenarsi a casa: Tutto Quello che Devi Sapere Prima di Iniziare

Benefici dell’attività fisica (noti e meno noti)

Quanta attività fisica fare a settimana per ottenere benefici?

Tipi di attività fisica

Consigli per iniziare ad allenarsi a casa

Trova l’ispirazione e fissa un obiettivo

Inizia gradualmente e traccia i tuoi progressi

Preparati agli ostacoli con un piano B

Consigli extra per i principianti che vogliono allenarsi a casa

Fai un controllo medico

Non esagerare con l’intensità

Cura la forma

workout da fare a casa e piani di allenamento

Vediamo insieme un semplice programma di allenamento da eseguire con costanza e concentrazione almeno tre volte a settimana per rimanere in forma

Regole generali per un buon allenamento

Braccia toniche

Addominali scolpiti

Gambe definite

Per una corretta seduta di ginnastica a corpo libero occorre innanzitutto individuare il giusto ambiente: scegliamo una stanza dotata di finestra per garantire il ricambio d’aria. È bene che indossiamo regolarmente tuta e scarpe da ginnastica: altri indumenti non risulterebbero adeguati allo scopo.Non dimentichiamo mai la fase di riscaldamento: è importantissima per avviare i muscoli al successivo allenamento. Eseguiamo i movimenti facendo sempre attenzione alla respirazione. Alla fine di ogni seduta è opportuno praticare esercizi di stretching che servono a rilassare tutta la muscolatura affaticata dagli esercizi svolti. Ricordiamoci di reintegrare i liquidi persi attraverso il sudore bevendo acqua.

Iniziamo con la fase di riscaldamento, praticando una corsa sul posto per 15 minuti, interrompiamo la corsa lentamente e, restando in piedi, prendiamo in mano due bottiglie d’acqua da un litro e mezzo precedentemente riempite: flettiamo le braccia alternativamente. Ripetiamo l’esercizio per un totale di tre serie da 20 ripetizioni ognuna.

Stesi su un tappetino con le gambe tese e le braccia stese ai lati della testa, effettuiamo una contrazione dell’addome e solleviamo le gambe e le spalle fino a sfiorare braccia e gambe, manteniamo questa posizione per qualche secondo, poi torniamo a quella di partenza. Ripetiamo l’esercizio per un totale di 3 serie da 15 ripetizioni ognuna.

Gambe definite

A gambe divaricate e piedi paralleli, affondiamo in maniera non troppo profonda scendendo in basso con il bacino. Ricordiamo di tenere ben dritta la schiena. Ripetiamo l’esercizio per un totale di 3 serie da 10 ripetizioni ognuna.

Quanta attività fisica fare a settimana per ottenere benefici?

Il consiglio generale è:

Cardio (quantità minima di attività): almeno 150 minuti di attività moderata durante la settimana. Puoi sostituirli con 75 minuti di attività intensa o una combinazione di entrambe le modalità.

Allenamento di forza (caldamente consigliato): esercizi che coinvolgono i principali gruppi muscolari due o più giorni a settimana.

Per ottenere benefici extra: all’attività cardio minima puoi aggiungere 300 minuti (livello moderato) o 150 minuti (livello intenso) a settimana (o una combinazione di entrambi).

Può sembrare impegnativo, ma la cosa buona è che puoi integrare questi consigli nella tua routine quotidiana, facendoli diventare parte del tuo piano di allenamento da fare a casa. A patto che le attività cardio siano eseguite per almeno 10 minuti, puoi dividere i tuoi minuti attivi in quante sessioni di allenamento (a settimana) vuoi. A seconda del tuo obiettivo personale, puoi scegliere se iniziare con l’allenamento cardio o di forza.

Consigli extra per i principianti

Fai un controllo medico

Fa sempre bene fare un controllo dal tuo medico o fisioterapista prima di iniziare un nuovo stile di vita, come per esempio una nuova routine di allenamento – specialmente se hai più di 45 anni, soffri di malattie croniche o hai subito infortuni in passato.

Non esagerare con l'intensità

Niente fatica, niente risultati? Serve spingersi oltre i propri limiti? Sì, ma solo in termini di costanza. Meglio non esagerare in termini di intensità.