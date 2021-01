Allenamento per dimagrire: gli esercizi da fare a casa

Chi ha detto che per dimagrire o per avere un corpo in forma e allenato bisogna per forza andare in palestra? Non è così infatti. In effetti anche con un allenamento a casa possiamo dimagrire con alcuni esercizi brucia grassi per tonificare in particolare glutei e gambe. Nei periodi di stress rischiamo di accumulare qualche chilo di troppo perché siamo più portati a trovare nel cibo anche uno sfogo emotivo. Pertanto gli snack golosi già pronti ad alto contenuto calorico sono una dolce trappola che ci costa qualche chilo. Con la ginnastica a casa possiamo però recuperare la forma.

Fitness a casa: gli esercizi per dimagrire

L'attività fisica comincia a produrre i suoi benefici a partire da circa 15 minuti dal suo inizio. La prima cosa che quindi possiamo fare per rimettere in moto l'organismo è la corsa sul posto. Prima di iniziarla è sempre importante effettuare dello stretching che serve a ridurre il rischio di infortuni perchè scioglie le tensioni muscolari. Dedichiamo ogni giorno almeno 5 minuti allo stretching. Per ottenere risultati dovrete praticare questo fitness a casa almeno per 3 volte alla settimana. Per la corsa sul posto fate oscillare le braccia lungo i fianchi e cercate di tenere alte le ginocchia per migliorare la qualità del vostro allenamento.

Con gli esercizi a casa possiamo quindi ottenere risultati risparmiando soldi e inoltre non siamo vincolati dagli orari in quanto siamo noi a decidere quando praticare questi esercizi. Volendo potete accompagnare gli esercizi con la vostra musica preferita. Andiamo a considerare quali sono.

L'allenamento brucia grassi senza salti. Il più semplice consiste nello stendere le braccia in avanti e unire le gambe: in questa posizione avanzate di un passo piegando le gambe avendo sempre le braccia stese, mantenendo questa posizione spostate lateralmente le braccia, quindi ritornate alla posizione iniziale tenendo sempre le braccia distese davanti a voi. L'esercizio deve durare 60 secondi in tutto: 50 secondi di esercizio vero e proprio e 10 di pausa.

Questi invece gli esercizi specifici per l'allenamento glutei

Gli affondi sono importanti perchè fanno lavorare non solo i glutei ma tutta la gamba. Come farli? Mettetevi in piedi con le gambe divaricate, fate un grande passo e piegate la gamba fino a stenderla facendo in modo che il ginocchio formi un angolo. Ritornate quindi alla posizione di partenza e ripetete lo stesso esercizio con l'altra gamba. Effettuate 3 sessioni da 15 ripetizioni.

Esercizio specifico per le gambe. Mettetevi carponi per terra e allungate una gamba indietro, mantenete quindi questa posizione e poi portate le gambe alla posizione di partenza. Eseguite 4 serie, rispettando un paio di minuti di riposo tra l'una e l'altra.

Squat: piedi leggermente divaricati, schiena rilassata, quindi piegatevi toccando il pavimento con le mani. Mantenendo la stessa posizione spostate il peso sulla gamba destra, piegate il ginocchio sinistro e afferrate la caviglia con la mano sinistra. Non vi preoccupate non dovete fare nessuna acrobazia. Si tratta di esercizi più complicati a leggersi che a farsi. Eseguite 3 sessioni da 15 ripetizioni.

Step sulle scale: si tratta di un esercizio ancora più semplice. Salite e scendete i gradini alternando i piedi mantenendo una velocità moderata. Eseguite 10 movimenti per 5 serie ciascuno.

Un altro esercizio brucia grassi da fare casa è il seguente: piegamenti delle braccia. Eseguirlo è molto semplice: ginocchia e mani poggiate a terra, mantenendo questa posizione piegate le braccia portando il petto verso il pavimento quindi tornate nella posizione di partenza.