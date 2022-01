Aloe Vera per dimagrire: il trucchetto per perdere peso in soli 7 giorni

Sapevate di poter utilizzare l’aloe vera per dimagrire? Il succo di Aloe vera è sempre più utilizzato nella dieta grazie alla sua capacità di ridurre il tessuto adiposo. La sua efficacia per dimagrire è assicurata anche dalle sue proprietà depurative e lassative, eliminando tossine e residui.

Scopri subito questo metodo miracoloso per diventare subito più snelli.

Aloe Vera

Molto probabilmente molti di voi avranno già sentito parlare dei benefici dell’aloe sulla pelle. Ricca di collagene, è capace di ritardare di molto l’invecchiamento della pelle. È anche molto lenitiva, è consigliato utilizzarla sulle scottature o dopo la depilazione. Sicuramente vi è noto il suo larghissimo impiego nella cosmesi, e probabilmente anche voi avete uno o più prodotti a base di aloe in casa. Una proprietà che non molti conoscono, invece, è quella dimagrante.

Infatti, l’aloe vera se ingerita, ha grandissime capacità di velocizzare il metabolismo. Ma come fare ad ingerirla e quali sono i modi giusti per introdurla nella dieta? Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo: non crederete ai vostri occhi!

Aloe vera e dieta: i consigli per perdere peso in sette giorni

Il metodo per dimagrire grazie all’aloe vera è assumere questa pianta sotto forma di succhi e frullati che permettono di trarre beneficio dalle sue virtù e proprietà depurative e brucia grassi. Può essere assunta anche con succo di limone, con ananas frullato o con zenzero, ottenendo bevande con azione depurativa, dimagrante, antinfiammatoria.

Il consumo di aloe vera va regolato in base al peso e all’altezza, per non mettere a rischio la propria salute. È importante essere costanti nel consumo degli estratti di questa pianta e unire il trattamento a una sana alimentazione e a costante attività fisica.

L’aloe vera fa dimagrire? Ecco tutti i metodi per perdere peso grazie a questa pianta

L’aloe è una pianta ottima da mangiare per coloro che stanno seguendo una dieta, ma vorrebbero una mano per perdere peso. Come già accennato, questa pianta contiene grandi quantità di collagene.

Aloe benefici

Il nostro metabolismo farà un grandissimo sforzo per digerire questa proteina. Facendo questo sforzo ogni giorno, immaginerete che il nostro metabolismo dopo qualche giorno sarà già molto allenato. Inoltre le proprietà dell’aloe vera non finiscono qui. Ha capacità lassative, ed eliminerà dal vostro corpo moltissime tossine. Se volete introdurla nella vostra dieta, il modo migliore per farlo è quello di berla in succhi o frullati. Il sapore non è sgradevole, anzi, ad alcune persone potrebbe piacere anche molto.

Metodi naturali per dimagrire

Ecco come preparare il succo:

Lava le foglie di aloe vera sotto l’acqua corrente e asciugale molto bene.

Elimina lo strato giallo dalle foglie con un coltello affilato.

Con un cucchiaio raccogli tutto il gel presente all’interno della foglia.

Versa 2 cucchiai di gel di aloe in un frullatore e aggiungi 3 arance sbucciate.

Frulla tutto, passalo e bevi il composto ottenuto.

Aloe Vera da bere: benefici

Bere aloe vera a digiuno serve a depurare l’organismo, ad espellere le tossine e a iniziare bene la giornata.

Quali sono i benefici apportati dall’assunzione di aloe per via orale:

- pulire l’intestino. Viene spesso infatti consigliato per combattere la stipsi. il succo fai da te rischia però di essere troppo lassativo, è preferibile usare prodotti acquistati in erboristeria.

- per le infezioni delle gengive. Può essere assunto come collutorio naturale per sfiammare le gengive sensibili. Si consiglia di aggiungere un pizzico di bicarbonato di sodio al succo di aloe.

- azione dimagrante. Viene usata come integratore per le diete dimagranti e detossinanti. Ne viene consigliata l’assunzione più volte al giorno per l’effetto depurativo e brucia grassi.

- azione protettiva dello stomaco. Riduce il reflusso gastrico e aiuta a combattere i sintomi della gastrite svolgendo un’azione protettiva per lo stomaco e del cavo orale, che in caso di disturbi gastrici viene aggredito dagli acidi dello stomaco.

Controindicazioni dell’Aloe vera

Tuttavia ci sono dei soggetti che non dovrebbero abusarne, e soprattutto dovrebbero parlare con il medico curante prima di cominciare ad assumerla. Ad esempio, persone che soffrono di ipotensione, donne che allattano, donne in gravidanza o donne con il ciclo. In questi casi è sempre meglio consultare il medico.

L’assunzione di aloe vera per dimagrire è sconsigliata a chi soffre di ipotensione, ai bambini, alle donne in gravidanza e durante l’allattamento e il ciclo mestruale. Chi è in cura per problemi a carico del sistema cardiocircolatorio o assume diuretici, steroidi o farmaci che provocano carenza di potassio, deve consultare un medico prima di usare l’aloe vera per dimagrire.

In più dovete sempre tenere ben a mente che l’aloe agisce anche come lassativo e questo può causare disordini alimentari, per cui si consiglia di assumere il gel di questa pianta con moderazione e per brevi periodi di tempo.