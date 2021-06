Alzheimer: dieta e attività fisica proteggono chi è geneticamente a rischio

Uno studio mette in evidenza l'importanza del mantenimento di uno stile di vita sano anche per chi ha più di 80 anni, a prescindere dalla predisposizione genetica

L’Alzheimer, purtroppo, ha ancora molti punti oscuri per la medicina moderna e nonostante le somme stanziate per la ricerca, non vi sono stati, al momento, grandi risultati. In attesa di scoprire come contrastare questo terribile male che affligge molti durante la terza età, è bene seguire alla lettera i consigli che vengono dispensati per prevenire questo spaventoso mostro.

Il primo passo da fare quindi è restare sempre in movimento; è bene dedicarsi a lunghe passeggiate a passo lento e all’aria aperta, in compagnia di persone che hanno lo stesso ritmo e le stesse esigenze, perché possa diventare un momento di svago e relax.

Lo studio osservazionale di un gruppo di ricercatori cinesi, pubblicato sulla rivista Plos Medicine e condotto su persone di età pari o superiore agli 80 anni, ha dimostrato che uno stile di vita più sano è associato a un minor rischio di deterioramento cognitivo, indipendentemente dal fatto che la persona sia portatrice di una particolare forma del gene Apoe. Nonostante le terrificanti statistiche, la verità è che il 90% dei casi di Alzheimer sono prevenibili attraverso i fattori dello stile di vita, e più giovani iniziamo, meglio è. Una forma molto potente di medicina dello stile di vita è l'esercizio.

Prescrizione degli esercizi

Spesso consideriamo l'esercizio come qualcosa che giova principalmente al sistema cardiovascolare e al modo in cui entriamo nei nostri jeans. L'esercizio fisico è una medicina potente per la salute del cervello. Sia a breve termine con l'acutezza e la chiarezza quotidiane, nonché a lungo termine, riducendo i nostri rischi di declino cognitivo e di MA.

In uno studio incentrato su 600 donne anziane, i risultati hanno rilevato che le donne che camminavano di più avevano meno probabilità di sviluppare un declino cognitivo nel periodo di studio di 6-8 anni (1). In un altro ampio studio prospettico di donne anziane, livelli più alti di l'esercizio regolare a lungo termine si sono associati con forza a livelli più alti di funzione cognitiva e a minore declino cognitivo. Nello specifico, gli apparenti benefici cognitivi di una maggiore attività fisica erano simili ad essere più giovani di circa 3 anni ed erano associati a un rischio inferiore del 20% di compromissione cognitiva. L'associazione non era limitata alle donne impegnate in attività vigorose: anche camminare per l'equivalente di almeno 1,5 ore settimanali ad una velocità di 15-20 min/km era associato a migliori prestazioni cognitive. In effetti, la ricerca ci mostra ripetutamente che l'esercizio fisico è fondamentale per una salute ottimale del cervello a lungo termine e più il nostro stile di vita diventa sedentario, più aumenta il rischio di sviluppare queste malattie devastanti.

Ma tutto l'esercizio è uguale?

Certamente muovere il corpo porterà sempre dei benefici, ma poiché parliamo specificamente della prevenzione delle malattie del cervello e di altre condizioni croniche, cosa dovresti fare? Raccomandiamo tre abitudini di esercizio che la ricerca mostra sono importanti per una salute ottimale del cervello. Esercizio vigoroso coerente. Stiamo scoprendo che dobbiamo esercitarci un po' più spesso e con un piccolo sforzo in più di quanto si pensava inizialmente. Consideriamo allenamento vigoroso consistente quello fatto per 20-30 minuti, 4-5 volte a settimana. Non è necessario monitorare la frequenza cardiaca purché ti alleni al punto in cui conversare è difficile perché sei senza fiato.

Movimento naturale costante.

L'esercizio dovrebbe essere dedicato a una piccola finestra del giorno. Le persone che sperimentano i benefici cognitivi ottimali sono quelle che incorporano l'esercizio nella loro vita. Che sia alzarsi dalla scrivania al lavoro più volte al giorno per fare le scale o lo squat, o provare un ulteriore esercizio attraverso la manutenzione di un giardino all'aperto o partecipare a un hobby attivo. Quando dedichiamo una piccola finestra di tempo all'esercizio, ma poi non riusciamo a incorporare un movimento naturale costante per tutto il resto della giornata, neghiamo i potenti effetti di quella breve finestra di esercizio. La grande notizia è che ci sono tanti modi semplici per adottare uno stile di vita che ti tiene in movimento, incluso parcheggiare più lontano, camminare verso i luoghi in cui sei abituato ad andare in auto, e persino alzarti ogni ora dalla tua scrivania per impegnarti in una breve attività fisica.

La forza delle gambe è legata alla forza del cervello. Promuovendo la forza delle gambe nelle tue abitudini di esercizio, stai influenzando il muscolo più grande del tuo corpo. Migliorare la forza delle gambe migliora il flusso di sangue al cervello, migliorando la funzionalità cerebrale. In uno studio su gemelli, si sono trovate prove consistenti e forti che l'aumento della forza delle gambe al basale era associato a un migliore invecchiamento cognitivo nei successivi 10 anni. Inoltre, l'aumento della forza delle gambe all'interno di coppie gemelle è stato associato a maggiori volumi cerebrali e una maggiore attivazione cerebrale su studi di risonanza magnetica funzionale dopo 12 anni .

Come puoi vedere, l'esercizio fisico è una delle nostre forme più potenti di cura preventiva, ma che dire a coloro che già soffrono di una malattia cronica? È troppo tardi per questo gruppo? Non è mai troppo tardi. Uno studio ha mostrato che anche tra coloro che avevano il MA precoce, i pazienti sedentari hanno avuto un declino significativo nei punteggi dei test cognitivi, mentre i pazienti attivi hanno avuto un'attenuazione / rallentamento nel declino della loro cognizione. È importante sottolineare che, tra i pazienti attivi di MA, quegli individui che si sono impegnati a camminare per più di 2 ore a settimana hanno avuto un significativo miglioramento nei punteggi cognitivi .

L'esercizio fisico è uno degli strumenti più potenti che abbiamo per prevenire e fermare il MA. Nella ricerca che ha studiato uomini anziani fisicamente capaci, quelli che percorrevano meno di 3 km al giorno hanno avuto un rischio di demenza 1,8 volte più alto di quelli che hanno camminato per 3 km (5). Non solo l'esercizio è una componente critica per prevenire il declino cognitivo, ma è una medicina potente per coloro che stanno già sperimentando gli effetti paralizzanti del MA.

Se sei alle prese con una malattia cronica o stai cercando di prevenirla, l'esercizio fisico dovrebbe essere uno dei componenti chiave delle tue scelte di vita sane. Non esiste una medicina più potente che incorporare attività di stile di vita sano come l'esercizio fisico nella stessa struttura della nostra vita.