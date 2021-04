Animal Flow: gli esercizi per dimagrire sono quelli degli "animali"

L’Animal Flow è la fitness curiosità di questo periodo: una gym originale, senza attrezzi, esercizi a corpo libero, da fare a casa, al parco, in spiaggia se si ha la possibilità di qualche week end al mare, restrizioni Covid permettendo. Sembra che l’allenamento disciplina che imita i movimenti degli animali, stia conquistando sempre più appassionati a livello mondiale.

Se vi piace tenervi in forma e amate gli animali, l’animal flow potrebbe essere la disciplina che fa per voi. Unisce infatti, in maniera molto originale, allenamento a corpo libero e movimenti tipici degli animali. Un mix di discipline importanti: ecco l’allenamento che si ispira al movimento degli animali, sviluppa flessibilità e coordinazione e diverte. Provali e divertiti.

L’Animal Flow nasce da una innovativa idea di Mike Fitch, trainer e formatore e ha come punto focale quello di liberare il movimento, farlo fluire in modo naturale. Segue la tendenza del momento: discipline a corpo libero che utilizzano solo il peso del corpo per creare resistenza.

Il risultato non prevede muscoli gonfi in modo eccessivo, ma tonici e definiti. “Animal Flow unisce più elementi presi da diverse discipline, yoga, danza, ginnastica artistica e a corpo libero, capoeira per citarne solo alcune, li combina e li mixa in modo perfetto - spiega Agostino Celia master trainer della disciplina e di insegnante di TRX. Si lavora a terra, in quadrupedia, si ritorna così bambini, pronti a replicare quelli che sono i movimenti primordiali, naturali che si apprendono subito, da piccoli. Sei le componenti base dell’allenamento che include esercizi di mobilizzazione, attivazione, allungamenti specifici, forme viaggianti che imitano i movimenti degli animali, movimenti dinamici eseguiti in sequenza, esercizi di flusso che mixano le diverse sequenze. Così si allenano in contemporanea mobilità, flessibilità, forza e resistenza, si torna a creare un contatto con la terra, si stabilisce una perfetta intesa corpo-mente. Animal Flow si può svolgere in lezione di gruppo, quando sarà possibile in presenza, da soli seguendo i video sul web, in lezioni frontali, in lezioni online in singolo o in gruppo. Di fondamentale imortanza è però che a far lezione siano trainer certificati capaci di integrare i vari esercizi al consueto training.

Esercizi per dimagrire raggruppati in sei diversi componenti base:

Mobilitazioni del polso: semplici esercizi per aumentare la flessibilità e la forza dei polsi, molto sollecitati da questa tecnica

Attivazioni: prese statiche eseguite per riscaldare il corpo prima di iniziare la vera e propria pratica

Allungamenti specifici: allungamenti di tutto il corpo che richiamano alcune posizioni animali con lo scopo di aumentare la mobilità e la flessibilità.

Forme viaggianti: esercizi che imitano i movimenti degli animali partendo da quelli più semplici per arrivare a quelli più complessi.

Interruttori: movimenti eseguiti in sequenza che costituiscono il flusso tipico dell’Animal Flow.

Flusso: si eseguono tutti i movimenti combinati in una sequenza fluida che può essere considerata una vera e propria coreografia.

Un allenamento adatto a tutti, a qualunque età. Ecco perché sono stati creati anche programmi per bambini: l’animal Flow for Kids prevede un percorso a parte con i movimenti presentati come componente ludica, come fosse un gioco”. E in questo periodo, un allenamento così impostato, può rappresentare un momento di leggerezza mentale, oltre ai tanti e riconosciuti benefici.

Chi pratica Animal Flow riscontra molti benefici e non per forza deve essere particolarmente snodato o giovanissimo, dato che gli esercizi vengono calibrati e scelti in base al livello del gruppo che si allena e comunque possono seguiti con maggiore o minore precisione o intensità.

I vantaggi che offre questo genere di allenamento sono diversi: migliorare i movimenti consapevoli, aumentare la resistenza muscolare e la forza, aumentare la flessibilità e mobilità del corpo, migliorare la coordinazione, mantenere il peso forma, aumentare l’energia.

Per ottenerli, però, è richiesta un po’ di costanza. Ci si dovrebbe allenare almeno un paio di volte a settimana.