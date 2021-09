Antonella Elia svela la sua nuova dieta per restare in forma

La bionda showgirl, ex valletta di Mike Bongiorno ha rivelato sui social la sua nuova dieta alimentare e sta spiegando giorno dopo giorno i vari abbinamenti portati in tavola.

La showgirl lontana dagli schermi tv ha deciso di iniziare una rubrica personale sui social dove racconta quotidianamente delle pillole di vita da donare ai fan.

La mitica Antonella Elia sta facendo molto discutere in questi gironi dopo che ha deciso di lanciare una nuova rubrica sui social intitolata “Pillole Antonelliane” in cui spiega alcuni spunti di vita presi direttamente dalle sue esperienze passate. Dopo avervi parlato nei giorni scorsi della dieta di Orietta Berti che le ha fatto perdere 10 kg e dello schema tipo della dieta di Ilary Blasi, oggi è la volta della dieta di Antonella Elia, che mostra un fisico da fare invidia ad una ventenne. A giudicare dalle utlime foto postate sui social.

Il volto noto di casa Mediaset è attivissima sui social dove in queste ultime ore ha ufficialmente aperto la sua nuova rubrica “Pillole Antonelliane” dove svela ogni giorno dei suggerimenti zen per vivere meglio.

Ha iniziato da pochissimo da un argomento spinoso per lei, ovvero la dieta alimentare che Antonella Elia ha rivelato esser un cruccio per molti ma che deve invece essere vissuto senza ansia e, anzi, come una sfida sportiva con obiettivi a tappe da rispettare per raggiungere il traguardo.

Non si è limitata a questo su Instagram, ha infatti rivelato cosa ha iniziato a preparare per i suoi pasti. Vediamo le descrizioni accurate e le spiegazioni a cui anche il fedele compagno Pietro Delle Piane sta collaborando con suggerimenti e riprese.

Antonella Elia lo fa con costanza e rigore, al via il nuovo regime alimentare. Suggerimenti e chicche

La dieta di Antonella Elia per restare in forma

Il compagno Pietro è stato designato come cameramen durante le varie presentazioni che lei stessa fa dei piatti che si appresta a consumare.

Pranzo - Antonella ieri ha iniziato con un pranzo a base di 120 g di petto di pollo con curcuma e pepe nero, pomodori calabresi conditi con olio e basilico e tre gallette di mais.

Cena - La sera invece filetto di sgombro impanato con spezie varie e riso bollito con zucchine trifolate. Lei guarda i piatti e sbuffa: “Che cena di Capodanno mi tocca mangiare! “. Pietro ride da dietro il cellulare e cerca di consolarla dicendo che è tutto squisito anche se lei non sembra molto convinta.

La mattinata di oggi invece si apre in bellezza con la colazione: “Due fette biscottate con marmellata alle fragole e thè Jasmine che adoro“.

Nel frattempo prosegue anche la spiegazione quotidiana dei suoi “smilzi” pasti dove campeggiano proteine, fibre e pochi carboidrati: lei però è fiduciosa e tiene duro nonostante le difficoltà incontrate, anche il supporto della sua community è importante per andare avanti in questa sfida sul lungo periodo.

Sicuramente Antonella è seguita da un nutrizionista per mantenere il suo peso forma invidiabile. ll suggerimento è sempre lo stesso però, mai affidarsi al fai da te soprattutto quando si parla di regime alimentare e micro e macronutrienti indispensabili per il nostro benessere.