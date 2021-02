Arriva il cuscino intelligente che cancella i rumori di chi russa

Avete mai provato a dormire al fianco di una persona che non smette di russare neppure per un minuto durante la notte? Chi ha vissuto un'esperienza simile sa bene quanto può essere fastidiosa e ai limiti del delirante, tanto che ci si trova costretti molto spesso a cambiare camera se si vuole riposare almeno per qualche ora. È stato misurato che chi dorme con un partner che russa, perde 3 ore di sonno ogni notte e ciò si traduce in una serie di malesseri e fastidi che spesso possono portare anche a patologie più serie. Anche se siamo convinti che siano più gli uomini a russare, non è così.

Anche la donna contribuisce a minare la stabilità psichica del proprio partner, anzi russa addirittura di più

Tuttavia al di là del dubbio su chi proclamare vincitore di questa imbarazzante sfida sotto le lenzuola, ben presto potremmo finire di lamentarci e dormire, finalmente, sonni tranquilli, avvolti da una spessa coltre di silenziosa quiete.

Di recente, però, è arrivata la soluzione ideale: si tratta di un cuscino "intelligente" che sarebbe capace di cancellare ogni tipo di rumore, scopriamo come funziona.



Come funziona il cuscino intelligente?

Gli studiosi della Northern Illinois University hanno ideato un prodotto che sicuramente migliorerà la vita di coloro che dormono ogni notte al fianco di una persona che russa. Si tratta di un cuscino "intelligente" capace di cancellare i rumori servendosi dell'intelligenza artificiale. Attraverso un dispositivo innovativo montato direttamente all'interno del cuscino, infatti, riuscirebbe a rilevare i suoni e a produrre delle onde sonore di uguale ampiezza, così da bloccare i rumori fastidiosi. In particolare, ci sarebbero un microfono che raccoglie i suoni del russamento, altri due che captano i rumori ambientali e due altoparlanti che creano un segnale "anti-rumore". In questo modo, dunque, se cambia il modo di russare dell'individuo, anche il dispositivo si adegua con un preciso "algoritmo adottivo , eliminando ogni tipo di fastidio. Per il momento si tratta solo di un prototipo ma, a giudicare dai test, ridurrebbe i rumori di 31 e 30 decibel nelle due orecchie.

I risultati degli esperimenti effettuati su dei manichini “senzienti” si sono rivelati sorprendenti: è stata infatti registrata una riduzione uguale o superiore a 30 decibel e considerato che un moderato russamento si attesta tra i 50 e i 60, possiamo considerare l’invenzione anti-crisi di coppia un vero successo.

In quanti non vedono l'ora che il prodotto arrivi sul mercato per dire addio alle notti insonni? Ci aspettiamo senza ombra di dubbio che questa invenzione diventi uno dei regali per la coppia più in voga nei prossimi anni.