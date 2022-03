Banane e dieta: le proprietà dimagranti di questo frutto

Si può dimagrire con le banane? Evidentemente sì se esiste una vera e propria dieta della banana nota anche come morning dieta grazie a cui possiamo perdere fino a 3 chili in appena 4 giorni. In questo articolo in particolare ci soffermeremo sulle proprietà benefiche e dimagranti di questo frutto.

Banane: proprietà

Questo frutto contiene importanti antiossidanti, in particolare fitosteroli e polifenoli che non solo tengono sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue ma fanno bene alla pelle rendendola più elastica e tonica. La quantità il potassio rendono le banane un alimento indicato contro lo stress in quanto riporta ai livelli ottimali questo importante minerale. Proprio per il suo apporto di potassio e in misura minore di sodio questo frutto è indicato anche per gli sportivi come spuntino dopo un allenamento in quanto sono soprattutto questi i minerali che si perdono con la sudorazione durante la performance sportiva. Il potassio in particolare aiuta a prevenire i crampi ma è utile anche agli studenti perché aiuta la concentrazione e la memoria rendendo la mente più vigile. La banana contiene il triptofano che è un alleato del buonumore. Se consumiamo questo alimento la sera prima di andare a dormire ci concilia anche il sonno. La banana può essere utile anche in caso di gastrite o reflusso gastro-esofageo in quanto è in grado di attenuare i bruciori allo stomaco. Sempre per rimanere nell'ambito dei benefici all'apparato gastro-intestinale questo frutto è astringente perciò è molto utile in caso di diarrea e migliora anche l'assorbimento del calcio, altro minerale importante in particolare per la salute delle ossa.

Non è molto risaputo ma la banana ci fornisce un buon apporto di vitamina C che ci aiuta a preservare la salute dei vasi sanguigni, a mantenere giovane ed elastica la pelle favorendo la produzione del collagene, contrasta la formazione dei radicali liberi e aiuta a prevenire le infiammazioni.

Banane e dieta

Le banane sono consigliate anche se siamo a dieta? A torto si ritiene che le banane siano eccessivamente caloriche: 65 calorie ogni 100 grammi. In realtà gli esperti sottolineano che possono rientrare anche nel contesto di una dieta ipocalorica perché pur essendo ricche di zucchero semplici hanno un buon indice di sazietà. Se stiamo seguendo una dieta ipocalorica che prevede quindi delle restrizioni alimentari possiamo utilizzarle come spuntino ideale proprio al posto di dolci e gelati se dobbiamo perdere qualche chilo. Possiamo gustare questo frutto anche la mattina per una colazione energetica anche sotto forma di frullato oppure aggiunto a tocchetti nello yogurt.