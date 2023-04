Benessere fisico e mentale molto più collegati: ecco le ragioni

Nell’immaginario collettivo lo “stare bene”, spesso e volentieri, coincide con la salute fisica e, solo secondariamente con quella mentale. Una mente forte e sana, infatti, è relegata a qualcosa di molto intimo, una questione personale per la quale si è soliti osservare una certa discrezione, magari per il timore di essere giudicati male dalla società.

Ciò nonostante le cose stanno cambiando, perché la psicologia compie ogni giorno passi da gigante e, grazie all’innovazione scientifica sul campo della salute mentale, anche disturbi come stress, ansia, problemi alimentari o insonnia trovano, finalmente ascolto e comprensione.

È quanto emerge anche tra gli approfondimenti di Efficacemente, sito specializzato in benessere mentale ma che, spesso e volentieri, offre spunti e approfondimenti che riguardano anche la salute fisica. Il punto è si ritiene il benessere fisico sempre più correlato a quello mentale. Si tratta di un principio relativamente recente ma che, come vedremo, rappresenta una grande svolta per la medicina, soprattutto in tema di prevenzione.

Mente e corpo sono un “tutt’uno”

Siamo sempre stati abituati a consultare il medico per trovare soluzioni a dolori, acciacchi e fastidi “fisici”. Se si ha mal di testa, infatti, si cerca conforto in un antidolorifico, e se ci si frattura un arto ci si rivolge a un ortopedico e a un fisioterapista. Diversamente se si hanno difficoltà ad affrontare una situazione familiare, se non si riesce a dormire la notte o se, talvolta, si è sopraffatti da ansia e panico, si tende a tenerselo per sé, e ad attribuire tali problematiche a un generale stress.

Perché si cura il sintomo fisico ma si presta poco ascolto a quello mentale? La ragione potrebbe derivare dal percorso di evoluzione della psicologia moderna, certamente meno longeva della medicina vera e propria. Eppure si è sempre più convinti che esista un filo rosso che colleghi la salute fisica dell’organismo con quella mentale.

In che modo mente e corpo sono collegati?

La risposta più semplice a questa domanda è che il corpo è il contenitore della mente e che, in quanto tale, rappresenta la struttura fondamentale del nostro essere. Un corpo stanco, malato o affaticato, quindi, fornirà minore supporto e protezione a ciò che è contenuto al suo interno, cioè alla sua mente.

Questo spiegherebbe perché quando si è di buon umore si sente di avere maggiori energie per affrontare la giornata e le miriadi di cose da fare. Al contrario quando si riposa poco, si vive un periodo di stress o si è sopraffatti da ansia e preoccupazione ci si sente meno energici, meno tolleranti al freddo e più apatici.

Sonno, alimentazione e stile di vita attivo, quindi, non sono solo gli ingredienti fondamentali per un corpo in salute ma anche per una mente sana, lucida e reattiva agli stimoli esterni. Per comprendere l’importanza di questa correlazione, dopotutto, basta fare un semplicissimo test, indossando un paio di scarpette comode e andando a fare una lunga passeggiata.

Al ritorno ci si sentirà più energici e motivati e l’umore sarà nettamente migliore di quando siamo partiti. Come mai? Semplice: il cervello, grazie al movimento, produce una serie di “recettori”, tipo endorfine e ossitocine, che chimicamente sono in grado di produrre “il buon umore”.

.tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}