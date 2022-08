Bevande Detox: ecco cosa sono e quando prenderle

Desiderate depurare e alleggerire il vostro organismo? una volta rientrati dalle vacanze è possibile avvertire gonfiore e pesantezza; sensazioni dovute alla cattiva alimentazione del periodo di vacanza

Cosa bere per dimagrire e sgonfiarsi? Tra tè, infusi, bevande ed estratti detox

Dopo un'abbuffata, un periodo di feste o un viaggio in cui abbiamo esagerato con vizi, cibo e alcolici, è fondamentale dare al corpo una tregua e permettergli di depurarsi e resettare l'organismo, perdendo anche gli eventuali chili in eccesso che si sono accumulati nel frattempo.

La stagione estiva viene comunemente associata al periodo di ferie e durante le ferie – come è risaputo – è davvero difficile mantenere una dieta sana ed equilibrata. La colazione degli alberghi fa venire l’acquolina in bocca ed è impossibile rinunciare al dessert a conclusione della cena al ristorante. Per non parlare degli aperitivi vari al tramonto con gli amici…Tuttavia, una volta rincasati, è possibile avvertire gonfiore e pesantezza; sensazioni dovute alla cattiva alimentazione del periodo di vacanza. Diventa quindi necessario depurare il proprio organismo.

Bevande detox, tutto quello che c'è da sapere

Acque, tisane, bevande detox per disintossicare l'organismo e sentirsi subito meglio. Ecco tutto ciò che dovete sapere sull'argomento

Diete detox, maschere detox, trattamenti per viso e corpo detox, bevande detox: se ne parla sui giornali, in Rete, sui social, si trovano in farmacia, in erboristeria, al supermercato.

Bevande Detox cosa sono?

Le bevande detox sono tutti quei prodotti liquidi, naturali, che aiutano a purificare l'organismo, ad eliminare tossine e scorie accumulate in un periodo di stravizi, per restituire lucentezza alla pelle, per sgonfiare la pancia, per farci apparire più belli e puri (dentro e fuori). Le bevande detox possono essere preparate in casa (seguendo le tante ricette che si trovano anche in Rete), oppure se ne possono trovare di già pronte in negozi specializzati, nei supermercati, nei negozi di sport e persino online.

Ecco quali bevande detox risultano perfette per il perseguimento dell’obiettivo.

Bevande Detox funzionano

Le bevande detox non sono un sostitutivo della dieta, non fanno miracoli se si continua a fare una vita sregolata, a mangiare di tutto, a non fare attività fisica, a non prendersi cura della pelle con prodotti adeguati, ma, seguendo uno stile di vita sano, aiutano a purificare efficacemente l'organismo, a far rispendere la pelle (eliminandone le impurità), a farci sentire meglio. Ecco allora alcuni consigli su come scegliere delle bevande detox di qualità:

Acque detox

Le acque detox sono gettonatissime soprattutto tra gli sportivi che, invece di portare con sè la classica bottiglia d'acqua, scelgono un'alternativa fruttata e disintossicante. In commercio se ne trovano davvero di tantissimi tipi, dalla classica acqua detox al limone, a quella alla fragola; dall'acqua aromatizzata alla barbabietola a quella al cetriolo. Sono facilmente reperibili in erboristeria e al supermercato, sono buone, rinfrescanti e depurano l'organismo e la pelle dalle impurità.

Tisane detox

Un'alternativa all'acqua detox è la tisana detox, da bere più volte nel corso della giornata: preferibilmente al mattino appena alzati e la sera prima di mettersi al letto. Sono diverse le aziende che hanno inserito nella loro variegata gamma le tisane depurative e si tratta di bevande detox piacevoli, gustose al palato, buone da bere calde o fredde

Bevande Detox

In primo luogo, occorre modulare la propria alimentazione: aumentare le dosi di frutta e verdura e diminuire quelle dei carboidrati e proteine; è importante anche consumare molta acqua e tenere il corpo in movimento. Inoltre, per fornire al metabolismo una spinta in più, è consigliato il consumo di bevande detox, ottime per eliminare le scorie cattive e i liquidi in eccesso accumulati durante le ferie. Tra le innumerevoli bevande che potete consumare, consigliamo il tè alla menta e il latte di avena. Approfondiamo insieme l’argomento nel prossimo paragrafo.

Bevande detox, quali sono le migliori?

Per depurare l’organismo è possibile ricorrere al consumo di due bevande detox particolari: il tè alla menta e il latte d’avena. In primo luogo, la menta rappresenta un’ottima alleata del fegato ed ha la capacità di conciliare il sonno; come se non bastasse, risulta essere un potente analgesico ed elimina ovviamente le tossine. Per preparare l’infuso, occorre semplicemente riscaldare 250ml di acqua e 20g di foglie di menta. A questo punto, lasciate in infusione per qualche minuto, filtrate la miscela e consumatela a stomaco vuoto.

Latte d’avena

Per quanto riguarda invece l’avena, quest’ultima vanta funzioni epatiche ed è perfetta per conciliare il sonno. Inoltre, è possibile realizzare il latte direttamente a casa: lasciate 30g di fiocchi di avena in ammollo in una bacinella di acqua; passata almeno mezza giornata, frullate il composto in 250 ml di acqua, fino ad ottenere una miscela omogenea. Consumatela prima di andare a dormire. Si tratta di due bevande che vi aiuteranno non solo a rigenerarvi dopo il rientro dalle vacanze, ma favoriranno i processi del vostro organismo, depurando il corpo in profondità.

Tè verde con zenzero in polvere

Oltre a essere un potente antiossidante che combatte l’invecchiamento cellulare, questa tipologia di tè è un alleato anche per un’altra battaglia importantissima: i chili di troppo.

Secondo uno studio della Penn State University, il green tea contiene sostanze in grado di bruciare i grassi in eccesso e ridurre l'assorbimento dei grassi introdotti mangiando.

Aggiungete al tè verde una spolverata di zenzero tritato e l’effetto brucia-grassi sarà ancora più potente.

Il ginger, infatti, è una spezia che provoca la termogenesi, ossia un aumento del calore corporeo che equivale a un aumento di calorie bruciate.