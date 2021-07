Bevande dimagranti: le ricette fai da delle formule idratanti e detox

Le bevande dimagranti, per aiutarti a dimagrire molto più velocemente. Ottime non solo per eliminare i chili di troppo ma anche la cellulite. Quante di noi, almeno una volta nella vita, hanno provato a mettersi a dieta (e quasi sempre con scarsi risultati)?

Questo perché molto spesso si sottovaluta l’idratazione, una condizione fondamentale del nostro corpo, una parola che tutti noi conosciamo, perché presente nel linguaggio quotidiano.

Tuttavia non sappiamo di preciso come idratare il nostro corpo ma a dire il vero non si tratta di una cosa così complicata da eseguire. L’idratazione! Questa parola che, ormai fa parte della nostra quotidianità e la si trova ovunque scritta, dalle creme per il viso, agli shampoo per capelli, ai bagnoschiuma, in realtà è molto più semplice di come si pensa. L’idea è quella di perdere qualche chiletto di troppo, magari prima della prova costume? Ecco, la soluzione giusta per voi:

Le bevande detox. Acqua detox, l’acqua disintossicante aromatizzata con frutta e verdura. Detox water o acqua detox: è la moda del momento giunta in Italia dall’America. Se il nome appare complicato, preparare un’acqua detox è invece molto semplice perché si tratta semplicemente di acqua aromatizzata con frutta, verdure e aromi (fruity detox water)

Semplicemente l’idratazione giusta, fatta in modo chiaro, veloce e con pochi passaggi. Non serve andare a comprare chissà quale prodotto magico per dimagrire, no, assolutamente! La risposta è molto più fattibile e a portata di mano, anzi di cucina. Ingredienti sani, facilmente reperibili e poco costosi. Scopriamo insieme come ottenere una linea perfetta seguendo queste semplici ricette di bevande detox

Tutte noi conosciamo il valore inestimabile dell’acqua. Sì, l’acqua è la prima fonte essenziale da tenere in considerazione se si vuole eliminare per sempre la cellulite. L’abitudine di portare una bottiglia di acqua sempre fuori casa è il primo passo verso la guarigione non solo dalla cellulite ma da molte malattie e patologie. Quindi sembra una banalità ma non lo è affatto: sappiamo che è importante bere almeno due litri di acqua al giorno e tra i benefici di questa azione quotidiana c’è anche la lotta alla cellulite e alla buccia d’arancia. Se si accumulano troppe tossine possono esserci difficoltà nella nostra circolazione che causano proprio la cellulite e quindi, per espellerle, occorre bere molti liquidi: l’acqua è la risposta! L’acqua deve diventare una fedele compagna e come tale va portata sempre con sé. Una corretta idratazione è infatti una delle soluzioni più semplici ed efficaci per combattere la cellulite. Bisogna pertanto sforzarsi di consumare almeno un paio di litri di acqua al giorno. In generale è buona regola aumentare le dosi quando il colore delle urine è troppo scuro e/o di cattivo odore (per esempio nel periodo estivo o più in genere quando si fa sport e si suda molto).

Alcune bevande alcoliche e non (come aranciate, bibite, cola, succhi di frutta, birra, caffè zuccherato, tè ecc.) oltre a fornire acqua apportano anche altre sostanze che contengono calorie (zuccheri, alcol) o che sono farmacologicamente attive (ad esempio caffeina). Queste bevande vanno quindi usate con moderazione. E’ invece consigliato l’utilizzo di acque oligominerali o minimamente mineralizzate.

Probabilmente all’inizio della dieta, specie se si è abituati a bere poco, l’aumentato introito idrico stimolerà la diuresi, un po’ come succede quando l’acqua scivola da un vaso di fiori rinsecchito ed annaffiato dopo un lungo tempo. Il problema può essere prevenuto bevendo frequentemente e a piccoli sorsi; in questo modo il corpo imparerà ad assorbire una maggiore quantità di acqua, proprio come succederebbe ad un terreno arido.

Una ricetta detox a base di acqua per perdere facilmente il grasso in eccesso è:

Acqua e Limone per iniziare bene la giornata

Bere acqua e limone al mattino ha tantissimi benefici. Innanzitutto idrata il corpo, dà energia e stimola la diuresi. Il succo di limone, infatti, ha effetto diuretico, disintossica il fegato e regola l’attività intestinale, sia in caso di stitichezza che di diarrea. Grazie all’elevato contenuto di vitamina C, rafforza il sistema immunitario e aiuta a prevenire l’influenza. Infine, bere acqua e limone fa dimagrire, perché questo agrume contiene pectina, una sostanza che dà sazietà e controlla l’appetito.

La classica ricetta dell’acqua calda e limone è molto semplice da preparare: vi basta aggiungere il succo di mezzo limone ad una tazza d’acqua calda (ma non bollente, altrimenti comprometterebbe il contenuto di vitamina C) e bere il mix come se fosse una tisana. Se non riuscite a tollerare l’acidità del succo di limone, potete provare ad aggiungere del miele. Con un cucchiaino di quest’ultimo nella vostra acqua calda e limone, otterrete anche un eccellente rimedio per la tosse, il mal di gola e il raffreddore.

Un consiglio è quello di bere almeno un bicchiere colmo di acqua e limone al mattino appena svegli. Ovviamente a digiuno e, possibilmente attendere una mezzora prima di procedere con la colazione. In questo modo si avranno maggiori risultati!

Acqua Aromatizzata: la ricetta per accelerare il metabolismo

Acqua aromatizzata è senza dubbio la bevanda detox più conosciuta che permette di avere un buon sapore e rinfrescarsi nei periodi caldi. Preparare questa bevanda è molto semplice: prendete della frutta dalle proprietà disintossicanti e lasciartela per qualche ora in ammollo nell’acqua, così che sprigioni le sue caratteristiche. Tra i mix più amati ci sono le accoppiate di fragole e limone; limone e cetriolo; fragole, lime e arancia. Molto amate sono anche le preparazioni con i mirtilli che, se accoppiati anche solo con il limone, permettono di avere ottimi benefici per il corpo. Lasciate dunque in infusione la frutta per un paio di ore, poi ricavatene il succo e bevete. Ottima calda!

Per accelerare il metabolismo e aiutare il nostro fisico a liberarsi delle tossine le bevande detox sono un elemento indispensabile, dato che permettono di drenare i liquidi in eccesso senza ricorrere a prodotti chimici. Le proprietà benefiche di alcuni alimenti naturali riescono infatti a dare una scossa al nostro corpo, portando anche a perdere peso.