Burro di arachidi e dieta: fa dimagrire o ingrassare?

Il burro di arachidi si ricava dalla macinatura dei semi delle arachidi intere. Quando acquistiamo il burro di arachidi dobbiamo prestare molta attenzione alle etichette in quanto spesso a questo prodotto vengono aggiunti grassi saturi che hanno l'effetto di renderlo più cremoso ma sono dannosi per la salute. Oltre a ciò vi è spesso l'aggiunta di sale o zucchero. Lo si utilizza anche in cucina quale ingrediente nella preparazione di piatti dolci e salati. Il consumo è molto diffuso negli Stati Uniti ma anche in Italia ha la sua fetta di mercato. Negli ultimi anni è sempre più facile trovarlo nei supermercati.

Burro di arachidi: fa ingrassare?

Molto spesso ci si chiede se faccia ingrassare. In realtà non è vero che il burro di arachidi fa ingrassare ed anzi può aiutarci a dimagrire se stiamo seguendo una dieta ipocalorica. Lo conferma uno studio pubblicato sul British Journal of Nutrition secondo cui mangiare un cucchiaino di burro di arachidi a colazione può aiutarci a perdere peso nel contesto di una dieta bilanciata associata alla pratica di un'attività fisica.

Burro d'arachidi: valori nutrizionali

Il burro d'arachidi ci apporta circa 7 grammi per porzione che corrispondono a due cucchiai. Questo alimento contiene minerali preziosi quali potassio, magnesio zinco e fosforo. Buono l'apporto della vitamina B-6 molto utile per il sistema immunitario e cardiovascolare. Il burro d'arachidi ci fornisce un'ottima carica energetica. Volendo schematizzare con 100 grammi di arachidi facciamo il pieno di: 25 grammi di carboidrati; 51 grammi di grassi; 17 grammi di proteine; 10 grammi di sodio. Come si evince è un alimento piuttosto calorico per cui dobbiamo assumerlo con moderazione per beneficiare solo degli aspetti positivi. D'altronde è anche molto saziante per cui 1 o 2 cucchiaini sono già sufficienti. Il burro di arachidi contiene anche il coenzima Q10 che ha proprietà antiossidanti che contrastano l'invecchiamento cellulare.

Burro d'arachidi per dimagrire

Come abbiamo scritto nel paragrafo precedente, a proposito dei valori nutrizionali il burro d'arachidi è un alimento dall'apporto calorico elevato, per cui se non si eccede possiamo consumarlo a colazione oppure dopo un allenamento come spuntino. Il modo migliore per beneficiarne di tutte le proprietà è di spalmarlo su una fetta di pane. E' vero che è piuttosto calorico ma i grassi che ci apporta Omega -3 e Omega-6 fanno bene alla salute, in particolare a quella del cuore. Inoltre non contiene né colesterolo né glutine per cui è un alimento adatto anche alle persone celiache.

A detta degli esperti chi pratica regolare attività fisica può consumarlo anche ogni giorno. Se fa parte del menù dietetico quotidiano è consigliabile consumarlo a colazione su due fette biscottate o se preferite su due fette di pane integrale. Volendo possiamo aggiungervi un cucchiaio di marmellata senza zuccheri. Energizzante nutriente e proteico: tre caratteristiche che lo rendono un alimento perfetto per gli sportivi e anche se vogliamo perdere peso. Se invece siamo sedentari sarebbe meglio limitare il consumo delle gustose noccioline a non più di 2 volte a settimana sempre preferibilmente a colazione.

Burro d'arachidi: controindicazioni

Anche nel caso del burro di arachidi non mancano delle controindicazioni. Se siamo diabetici andrà consumato con moderazione per evitare di alzare la glicemia o se siamo a rischio di allergia perché le arachidi possano dare reazioni allergiche anche di grado elevato.