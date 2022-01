Calcoli renali: quale dieta seguire

I calcoli renali consistono nella formazione di piccoli aggregati di sale e minerali (piccoli sassetti per semplificare) all'interno dei reni e delle vie urinarie. Per gli esperti, i calcoli derivano metà dalla predisposizione genetica e quindi su questo fattore non possiamo agire, ma per l'altra metà dal tipo di dieta che seguiamo. Il regime dietetico si rivela quindi un importante fattore protettivo su cui possiamo agire per evitare la formazione dei calcoli nei reni.

In particolare queste sostanze che danno origine ai calcoli si formano all'interno dei reni quando sono troppo concentrate, quindi quanto più invece le urine sono diluite tanto più sarà difficile che possano formarsi i calcoli. Una dieta a base di alimenti che acidificano le urine e anche bere poco si rivelano fattori che favoriscono la nascita di questo problema. Se i calcoli sono piccoli possono essere espulsi tramite le vie urinarie senza che la persona neanche se ne accorga.

Alimentazione per prevenire i calcoli

Secondo gli esperti, la prima prevenzione parte dal bere a sufficienza almeno due litri di acqua al giorno perché in questo modo le urine sono diluite. Andrà poi tenuto conto della stagione e dell'attività fisica. D'estate sudiamo di più, per cui le urine sono più concentrate e quindi dobbiamo bere di più. Non è un caso che i calcoli si manifestino più facilmente durante la stagione estiva.

Bisognerà limitare il sodio, anche se non è facile perché lo troviamo in molti prodotti anche insospettabili. Andranno quindi ridotti o eliminati gli alimenti in scatola, le merendine, le patatine confezionate. Questo discorso vale anche per i dolci confezionati, per pane e pizza a cui viene aggiunto del sale durante il processo di lavorazione, i formaggi stagionati, gli insaccati e anche i dadi e le conserve. Teniamo conto che anche i legumi, la verdura e la frutta, la carne e il pesce non fresco se lavorati vi viene aggiunto del sale, pertanto dovremmo quindi dare la preferenza a legumi verdura e frutta non lavorata e carne e pesce freschi. In realtà quello del sale è un problema che possiamo risolvere con le erbe aromatiche e le spezie per dare sapore ai cibi. Come pane preferiamo quello toscano che non prevede il sale.

Per quanto riguarda il calcio, gli esperti sottolineano che chi ha avuto i calcoli renali non per questo deve limitare l'introito di calcio nella dieta. E' sempre preferibile però la scelta di prodotti che contengono calcio con pochi sali e grassi quali yogurt magro e latte scremato. Riguardo ai formaggi prestiamo attenzione a quelli più stagionati in quanto contengono una percentuale maggiore di grassi e sale.

I calcoli sono costituiti spesso dagli ossalati, per cui dovremo andare a diminuire gli alimenti che ne sono ricchi quali spinaci, mandorle patate, e noci.

Se invece i calcoli derivano da acido urico andranno evitati tutti gli alimenti ricchi di purine e quindi crostacei, frutti di mare, cacciagione e frattaglie.

La carne favorisce l'acidificazione di sangue e urine, per questo se vi è una predisposizione ai calcoli gli esperti suggeriscono di limitare i prodotti di origine animale.

Anche gli zuccheri semplici possono favorirne la formazione, pertanto andranno evitate le bevande zuccherate, compresi i succhi di frutta.

Gli alimenti che ci salvano dai calcoli

A detta degli esperti, gli alimenti da consumare quotidianamente per evitare la formazione dei calcoli sono la frutta e la verdura. In particolare per quanto riguarda la frutta diamo la preferenza agli agrumi, soprattutto al limone, perché ha la proprietà di alcalinizzare le urine e quindi diminuire il rischio che possono formarsi calcoli nei reni. I carciofi, la mela l'ortica e il cavolo favoriscono l'eliminazione dell'urina. Le cipolle, oltre ad avere un effetto diuretico, favoriscono l'eliminazione dell'acido urico. Il sedano e prezzemolo favorendo la diuresi facilitano l'espulsione di piccoli calcoli renali.