Carciofi: proprietà e benefici della verdura di stagione

Noto sin dall’antichità per le sue doti benefiche, il carciofo è un’ottima verdura di stagione già nel mese di novembre, sebbene si raccolga da ottobre fino a giugno, caratteristica che fa sì che sia da molti considerato come il vero e proprio re dell’inverno.

Molto versatile in cucina, in Italia viene coltivato principalmente in Toscana, Liguria, Lazio e Puglia, e può raggiungere anche un metro di altezza.

I carciofi sono molto ricchi di nutrienti e conoscere le loro proprietà può aiutarci a cogliere i benefici che derivano dall’includerli nella dieta.

I carciofi sono una verdura dalle molte proprietà che possono portare all’organismo svariati benefici. In autunno e in inverno questi vegetali tornano protagonisti delle tavole e a gioire sono reni, fegato, intestino e persino cervello. Ricchezza di nutrienti e povertà di calorie completano il quadro e sfruttarli al meglio diventa quasi un must.

Le caratteristiche dei carciofi

I carciofi sono piante mediterranee, erbacee perenni appartenenti alla famiglia delle Asteracee, che possono raggiungere il metro di altezza. Il fusto è ramificato e robusto e la parte edibile è rappresentata dalle infiorescenze. Nel mondo ne esistono più di 90 varietà, ma l’Italia, con Toscana, Lazio, Liguria e Puglia in testa, risulta il maggior produttore. Tale verdura si raccoglie da ottobre fino a giugno, ma è considerata la regina di autunno e inverno. Per cogliere al massimo le proprietà e i benefici del carciofo è consigliabile consumarlo crudo. Cotto esso è, però, ormai diventato l’ingrediente base di diverse ricette. Si preferisce, quindi, spesso bollirlo, per poi passarlo sulla piastra o in forno.

Calorie e proprietà dei carciofi

Consumare regolarmente carciofi significa trasformare le loro proprietà in concreti benefici per l’organismo. Questi vegetali sono molto poveri di calorie. 100 g di prodotto aggiungono, infatti, alla nostra dieta solo 40 kcal. L’alimento ha poi un indice glicemico molto basso e ciò lo rende adatto a chi soffre di diabete. I carciofi sono, poi, un’importante fonte di antiossidanti, fra cui spiccano i flavonoidi, ben rappresentati da betacarotene e luteina. Tra i minerali all’interno della verdura troviamo significative quantità di ferro, rame, zinco e manganese. Non mancano, inoltre, tracce, per quanto non abbondanti, di vitamine del gruppo A, E, K e J. A rendere il carciofo un toccasana per il nostro corpo è, comunque, soprattutto una sostanza chiamata cinarina, che risulta, però, termolabile.

Proprietà

Le molte proprietà dei carciofi trasformano queste verdure in un vero e proprio toccasana per l’organismo dai molti effetti benefici. Il carciofo è, allora, in primis un alleato del fegato. La cinarina può, infatti, aiutare ad aumentare la produzione di bile fino al 95%. L’organo è dunque sostenuto nella sua azione di eliminazione dalle tossine. La stessa sostanza conferisce ai carciofi un alto potere digestivo e, insieme al grande contenuto d’acqua del vegetale, li rende diuretici. Essi contribuiscono, quindi, a mantenere in salute i reni e ad abbassare la pressione sanguigna. Gli antiossidanti proteggono, poi, le cellule dai danni dei radicali liberi. L’abbondanza di fibre favorisce la regolarità intestinale e trasforma i carciofi nella scelta ideale per chi cerca di combattere il colesterolo.

Conoscere le proprietà dei carciofi significa riconoscere che includerli nella nostra alimentazione porta molti benefici. Gli esperti consigliano di mangiarli fino a due o tre volte a settimana, stando attenti a praticare un accurato lavaggio. Una porzione, corrispondente a circa 200 g di prodotto edibile, equivale al consumo di due carciofi di medie dimensioni. Evitare il vegetale resta d’obbligo per chi soffre di calcoli biliari.

Controindicazioni

Nonostante le molte proprietà dei carciofi, esistono alcune controindicazioni per chi soffre di calcoli biliari, “infatti non solo aggrava significativamente la sintomatologia, ma peggiora anche la patologia”. Infatti, come conseguenza, può anche determinare l’insorgenza di coliche dolorose.

Il carciofo, infine, è controindicato in allattamento, dato che influisce negativamente sulla secrezione lattea, riducendo la produzione di latte materno.