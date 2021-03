Cattiva digestione: sintomi e rimedi naturali

Ogni giorno dovremmo ringraziare stomaco e intestino per il prezioso lavoro digestivo che ci consente di assimilare tutte le sostanze nutritive dai cibi che ingeriamo. Talvolta nel corso di occasioni conviviali può accadere di esagerare un po' a tavola, e quindi possiamo andare incontro a una cattiva digestione. Le errate abitudini alimentari a lungo andare possono essere causa di una gastrite o di altri fastidi a livello gastro-intestinale.

Cattiva digestione: sintomi

I sintomi più frequenti di una cattiva digestione sono un senso di peso sullo stomaco e anche di bruciore, mentre la pancia si presenta gonfia e dura. Altri sintomi che possono accompagnarsi alla cattiva digestione sono la nausea, una sensazione di amaro in bocca, eruttazioni e in alcuni casi anche meteorismo e sonnolenza. Se questi sintomi compaiono anche quando facciamo pasti semplici poco elaborati allora è opportuno consultare il proprio medico. Escludendo patologie specifiche, altri fattori che possono essere causa della digestione lenta sono l'ansia, l'obesità, calcoli alla colecisti, l'abuso di farmaci, alcol. Se la causa della cattiva digestione non è di natura organica, allora vi sono dei rimedi naturali molto efficaci per risolverla.

Digestione bloccata: i rimedi naturali più efficaci

Tisana digestiva finocchio e rosmarino

I semi di finocchi favoriscono l'attività intestinale sbloccando anche la più lenta e difficile delle digestioni. In particolare il finocchio ha un effetto digestivo e diuretico mentre il rosmarino disinfetta. Prepararla è molto semplice: lasciate in infusione in mezzo litro di acqua bollente per 15 minuti una manciata di semi di finocchio e un cucchiaino di rosmarino secco. Dopo averla filtrata consumatela ancora calda dopo i pasti. Vi aiuterà a sveltire la digestione.

Succo di limone e bicarbonato

Si tratta del classico rimedio della nonna. Basta mettere due cucchiai di succo di limone e un cucchiaino di bicarbonato di sodio in un bicchiere di acqua. Mescolate e bevete subito, oltre che favorire la digestione ha effetto anche contro il bruciore di stomaco.

Decotto di zenzero cannella e cardamomo

Lo zenzero presenta delle proprietà che stimolano la digestione. Lo si può anche utilizzare singolarmente masticandone un pezzo, vi aiuterà senz'altro a digerire. Il sapore è un po' piccantino quindi magari può non piacere a tutti.

Infuso di salvia e camomilla

La salvia e la camomilla sono erbe officinali molto diffuse e utilizzate. Per preparare questo infuso vi occorrono un cucchiaino di foglie di salvia essiccate ed un cucchiaino di fiori di camomilla essiccati per ogni tazza d’acqua bollente da 250 millilitri. Lasciate in infusione per almeno 10 minuti quindi bevetele dopo i pasti.

Decotto di liquirizia

La liquirizia protegge la mucosa gastrica. In caso di cattiva digestione può rivelarsi utile soprattutto se si accompagna anche a bruciore di stomaco. Fate bollire 1,5 grammi di radice di liquirizia in 200 ml di acqua per 10 minuti. La liquirizia può portare a un aumento della pressione arteriosa per cui è sconsigliata a chi soffre di ipertensione.

Pompelmo

Tra gli alimenti consigliati in caso di digestione difficile abbiamo anche il pompelmo. E' consigliabile consumare il frutto a fine pasto perché oltre ad aiutare la digestione previene anche gonfiori a livello dell'intestino.