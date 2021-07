Cellulite: come combatterla con dieta, idratazione e attività motoria

Combatti con la buccia d’arancia? Tre sono le armi per eliminare la cellulite: idratazione, dieta e attività fisicia. La dieta anticellulite è una delle principali alleate nella lotta contro l’inestetismo più odiato dalle donne. Infatti, insieme a fattori ormonali e vascolari, la cattiva alimentazione è una delle cause che possono contribuire alla comparsa della cellulite. Gli inestetismi della pelle come la cellulite rappresentano un vero dramma per molte persone: Il consumo abbondante d’acqua e una dieta ricca di liquidi aiutano a ridurli notevolmente

In estate quando caldo e afa ci rendono le giornate un vero inferno una buona soluzione è vestirsi più leggere indossando gonne e pantaloncini. Molte donne però rinunciano a questo perchè devono fare i conti con uno degli inestetismi più diffusi e odiati, la cellulite che le imbarazza

La cellulite è un'infiammazione sottocutanea che colpisce il tessuto adiposo, quello interstiziale (tra una cellula e l’altra) e il venoso-linfatico, dando vita a dei piccoli buchi sulla pelle di alcune zone del corpo, e creando così situazioni di disagio soprattutto nelle donne, maggiormente predisposte alla sua presentazione rispetto agli uomini, per via di una diversa composizione ormonale e dei tessuti adiposi, che ne favorisce la manifestazione. La corretta idratazione, se affiancata ad una dieta equilibrata e a dell’attività motoria, può contribuire efficacemente a sconfiggere questo fastidioso inestetismo.

La dieta anticellulite

Sale e zuccheri sono due nemici giurati della cellulite: ecco perché il primo passo di una dieta anticellulite efficace è ridurli drasticamente. Il sale è “un potente ritentore dell’acqua, per cui, dato che la cellulite è caratterizzata da un eccesso di tessuto adiposo con un edema e quindi una ritenzione idrica locale, per contrastarla è bene limitarne il consumo”. Questo significa che devi fare attenzione non soltanto al sale che aggiungi ai piatti che cucini, ma soprattutto a non eccedere con tutti quegli alimenti che ne contengono già. In particolare: cibi conservati e lavorati, affettati e salumi, carni in scatola, formaggi stagionati e dado da cucina.

Oltre al sale, è importante anche ridurre il consumo di zuccheri.

Dieta anticellulite: i cibi utili per contrastare la cellulite

Acqua, potassio, fibre e antiossidanti: ecco il poker di nutrienti benefici che ti danno una mano a eliminare la cellulite. Ecco perché.

Acqua e potassio, per drenare e depurare

Sembra un paradosso, ma contro la cellulite è importante sia eliminare dall’organismo i liquidi in eccesso, sia assumere liquidi per mantenere la corretta idratazione.

Ecco perché, oltre a bere molto, è bene portare in tavola cibi che siano ricchi d’acqua ma anche diuretici e depurativi.

Frutta e verdura, preferibilmente di stagione, sono tra gli alimenti più utili. In particolare, tra le verdure sono molto efficaci gli asparagi ma anche tutte le verdure a foglia verde, come: cicoria, spinaci, agretti, pomodori, lattuga, cetrioli, cipolle, fagiolini e zucchine. Per quanto riguarda la frutta, fragole e kiwi sono tra i più ricchi di acqua e sono quindi preziosi alleati per combattere la cellulite

La necessità di una corretta idratazione per contrastare la cellulite

Una corretta e abbondante idratazione è fondamentale per combattere la cellulite, ma ciò che impatta davvero sull’organismo è la composizione dell’acqua che si beve. Quello che bisogna tenere in considerazione è l’equilibrio idro-salino e la quantità di magnesio contenuta al suo interno. “Sono particolarmente indicate – spiega il Professor Zanasi -le acque che, in base alle classificazioni internazionali, vengono definite “magnesiache, ovvero con una concentrazione di magnesio superiore a 50 mg/L. Questo elemento, infatti, migliora la combustione dei grassi, regola le funzionalità intestinali e contribuisce all’eliminazione dell’acido lattico responsabile della ritenzione idrica.”

Assumere una corretta quantità d’acqua aiuta il corpo a non accumulare liquidi e tossine che favoriscono la presentazione della cellulite, ma per è altrettanto importante seguire una dieta equilibrata. Nello specifico, per contrastare la cellulite e la ritenzione idrica si consiglia di:

consumare almeno 1.5/2L di acqua al giorno (anche sotto forma di thè o tisane)

assumere molta frutta e verdura, alimenti naturalmente ricchi di acqua e fibre, che aiutano a depurare l’organismo;

controllare l’apporto di sodio, limitando l’utilizzo sia di sale da cucina, sia di alimenti ricchi di sale (ad esempio formaggi stagionati, affettati, salumi, alimenti conservati in scatola e pietanze già pronte);

consumare alimenti ricchi di antiossidanti, in particolare di antocianine, perché rinforzano le pareti dei capillari sanguigni migliorando la microcircolazione. Le antocianine sono contenute principalmente nei frutti rossi: mirtilli, uva rossa, lamponi, fragole, ribes nero, more e simili.

Altro elemento fondamentale da affiancare a un corretto apporto di liquidi e a una dieta sana è l’attività fisica, anch’essa indicata al fine di favorire il miglioramento del microcircolo del sangue. In particolare si consiglia di fare lunghe camminate (da prediligere rispetto alla corsa) che aiutano in particolare a stimolare la circolazione venosa degli arti inferiori, in quanto i muscoli creano nelle vene un movimento che spinge il sangue dal basso verso l’alto contribuendo così a contrastare la ritenzione idrica.