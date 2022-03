Cena invernale light per dimagrire con gusto: cosa mangiare

L'inverno ha i suoi colpi di coda. Le temperature rigide possono affrontarsi anche a tavola con un'adeguata alimentazione. Non è detto poi che tutto ciò che è buono faccia necessariamente ingrassare. Anzi cucinato nel modo giusto, senza eccedere nei condimenti, può aiutarci a mantenerci in forma e anche dimagrire se abbiamo accumulato qualche chiletto.

Di seguito vi proponiamo delle ricette light invernali gustose e dimagranti. Ovviamente per dimagrire in maniera corretta dobbiamo rivolgerci a un esperto quale un nutrizionista o un dietologo che imposterà il percorso dietetico più adatto al nostro caso.

Ricette invernali light

Partiamo con una insalata con arance e melagrane, prodotti tipici della Sicilia. Le arance e melagrane sono gli ingredienti essenziali a nostro piacere, possiamo poi andare ad aggiungere della carne magra, ad esempio il pollo oppure del pesce, ad esempio tonno e poi noci e ricotta. Prepararla è molto semplice. Insalata arance e melagrane per 4 persone: insalata 400 grammi, ricotta 120 grammi, una melagrana 2 arance e 10 noci. Passiamo alla preparazione vera e propria. Dopo aver lavato accuratamente l'insalata tagliamo le arance utilizzando solo la polpa e sgraniamo la melagrana. A questo punto mettiamo assieme tutti gli ingredienti e condiamo. Per ultimo aggiungiamo le noci e la ricotta.

Per fare il pieno di vitamine, fibre e antiossidanti possiamo preparare un'insalata a base di frutta e verdura di stagione. Questi gli ingredienti: cavolo cappuccio rosso ceci misticanza cubetti di zucca e semi. Prepararla è molto semplice: tagliamo a pezzi le foglie di cavolo cappuccio rosso. I ceci, i cubetti di zucca e le foglioline di misticanza andranno cotte al forno, tostiamo invece i semi di zucca per dare un po' di croccantezza alla nostra insalata.

Quinoa con verdure. Anche questo è un piatto ricco di nutrienti ideale per una cena invernale light. E' un piatto che si prepara in pochi minuti quindi è indicato soprattutto a chi non ha molto tempo da passare ai fornelli. Dopo aver cotto la quinoa al vapore non dobbiamo far altro che accompagnarla con delle verdure fresche a piacere. Vi suggeriamo finocchi, carote spinaci sedano e cavolo cappuccio.

Stufato light

Per questa ricetta vi occorreranno un chilo e mezzo di spezzatino di manzo, 3 patate grandi 3 carote, una passata di pomodoro 150 grammi e come condimento salvia rosmarino sale e pepe a vostro gusto. Preparazione: per prima cosa scaldate l'olio in casseruola e fate sbiancare la carne quindi toglietela. Sempre nella casseruola fate un soffritto con patate e carote quindi aggiungete la carne, il pomodoro e le altre carote a tocchetti. Fate cuocere per circa 60 minuti. Quindi aggiungete le patate e continuate la cottura per altri 30 minuti. Se occorre potete aggiungere del brodo.