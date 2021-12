Cenone di Capodanno senza ingrassare: ecco come fare

Il cenone di Capodanno con la tradizione delle 13 portate è sicuramente la festività che va più ad incidere sulla linea. D'altronde anche nei giorni precedenti per il Natale le tavole sono state imbandite di piatti succulenti ed elaborati, per cui è inevitabile prendere qualche chilo. Tuttavia se vogliamo goderci il Capodanno senza rinunciare ai piaceri della tavola ma al contempo senza ingrassare seguendo qualche accorgimento degli esperti, non mettere peso al cenone di Capodanno è una missione possibile! Ecco come

Cenone di Capodanno: cosa fare per non ingrassare

Una nota preliminare: un conto è mangiare, gustare e assaporare i cibi, altro è abbuffarsi. A detta degli esperti, nei giorni delle feste possiamo arrivare a un surplus calorico che raggiunge le 1500 calorie, tradotto sulla bilancia significa che possiamo aumentare anche di 5 chili!

Beviamo due bicchieri d'acqua prima dei pasti. In questo modo arriviamo a tavola con meno fame. Se amiamo il vino possiamo fare lo stesso alternandolo con uno o due bicchieri d'acqua. Anche uno spuntino a base di verdure crude aumenta il senso di sazietà per cui possono rivelarsi utili allo scopo.

Mastichiamo lentamente i cibi. In questo modo non solo li gustiamo di più, ma agevoliamo il lavoro di stomaco e intestino. Al posto del sale e dei condimenti grassi usiamo le spezie, in particolare il peperoncino e i pepe. Limitiamo i formaggi e gli insaccati che sono eccessivamente calorici.

Un altro modo secondo gli esperti, per non mettere su chili col cenone di Capodanno, è di giocare di anticipo. In questo senso nei giorni precedenti San Silvestro possiamo mangiare in maniera più leggera (mai saltare i pasti però) in modo che le calorie del cenone possano incidere meno sulla linea. Quando poi arriviamo al fatidico 31 dicembre facciamo un pranzo leggero ma non rinunciamo a uno spuntino a base di frutta o verdura in modo da non arrivare affamati al cenone.

Considerando che ci saranno molte portate, possiamo mangiare un po' di tutto. In questo modo assaggiamo un po' di tutto, ma ci limitiamo nelle porzioni. Così facendo modo riusciremo ad arrivare anche al dolce e a gustarcelo.

Se siamo noi a preparare il cenone, il menù del Capodanno può essere gustoso e sano e leggero al tempo stesso. Ad esempio se vogliamo rimanere in linea, i piatti a base di pesce andranno per la maggiore rispetto alle portate tradizionali a base di carne. Per l'antipasto possiamo preferire i formaggi magri come la ricotta e accompagnare le varie portate con la verdura che ci favorirà la digestione e ci farà sentire meno pesanti e anche più sazi. Noci pistacchi e mandorle non possono mancare come accompagnamento di molti piatti e sono alimenti salutari ricchi di grassi salutari, basta non esagerare in quanto piuttosto calorici. Lo stesso discorso vale per le lenticchie che secondo la tradizione portano fortuna.

Sarebbe meglio invece evitare o comunque ridurre porzioni del cotechino o lo zampone, un altro classico della cena di Capodanno, e lo stesso vale per il purè di patate contorno tradizionale dei piatti a base di maiale.