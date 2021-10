Centrifugati: ricette e benefici per una dieta sana

Se vuoi seguire una dieta, ma non vuoi comunque rinunciare ad una pausa dolce, i centrifugati di frutta e verdura sono la soluzione migliore. Per fare il pieno di energie non c'è niente di meglio di una centrifuga di frutta e verdura! Infatti, i centrifugati, se preparati adeguatamente, comporteranno tutta una serie di benefici per il nostro organismo. I centrifugati di frutta e verdure sono una vera e propria miniera di benessere e bontà. Queste bevande infatti hanno tantissime proprietà benefiche, ricche di vitamine e di sali minerali. I centrifugati non solo dissetano ma sono ricchi di proprietà. Semplicissimi da preparare, sono delle vere e proprie “spremute” di vitamine e sali minerali, benefiche e salutari per l’intero organismo, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui è importante aiutare il fegato a smaltire le sostanze di scarto accumulate nei mesi estivi.

Frullati e centrifugati: differenze

Tra frullato e centrifugato, innanzitutto c’è una gran bella differenza. Infatti, dal primo si può ottenere il classico succo di frutta, dove al suo interno si trova anche la fibra, mentre nel secondo, che sia di frutta o verdura, la fibra viene trattenuta da un filtro. Rispetto ad un frullato, il potere di assorbimento di sali minerali e vitamine di un centrifugato è maggiore ed immediato. Questo è il motivo principale per cui sono diventati elementi fondamentali delle diete moderne.

I centrifugati

I centrifugati sono drenanti, depuranti e sgonfianti, sono adatti a tutti, e separando il succo dalla fibra sono ideali anche per chi ha problemi di colite. Possono essere realizzati sia con frutta sia con verdura, e ogni vegetale ha delle particolari proprietà. Sono facili e veloci da realizzare, ma bisogna prestare attenzione a mixare sapientemente le verdure con la frutta per chi segue una dieta dimagrante

Qui trovi qualche suggerimento per preparare deliziose centrifughe e tre ricette da provare! drenante, depurante e sgonfiante.

Ricetta: Centrifugato drenante

Ingredienti: 2 fette di ananas sbucciate; 2 gambi di sedano; 1 cuore di finocchio; 1 cucchiaino di semi di anice; foglie di menta fresca.

Preparazione:

Centrifuga finocchio e sedano e, dopo qualche secondo, le fette di ananas

Mescola con un cucchiaino di semi di anice e foglioline di menta.

Ricetta: Centrifugato depurante

Ingredienti: 2 carote; 2 mele; 1 fettina di zenzero fresco

Preparazione:

Lava molto bene le mele, raschia le carote e taglia una fettina di zenzero fresco.

Riduci a tocchetti gli ingredienti e inseriscili nella centrifuga.

Ricetta: Centrifugato sgonfiante

Ingredienti:

2 kiwi; 1 finocchio piccolo; 1 carciofo senza spine; 1 cespo di radicchio rosso.

Preparazione:

Centrifuga prima il finocchio (sia la parte verde che le fronde) e aggiungi i due kiwi, il carciofo e, infine, il cespo di radicchio rosso. Questo centrifugato va bevuto circa un’ora prima dei pasti, ottimo come spuntino nella mattinata prima di pranzo o nel pomeriggio prima di cena.