Chiara Ferragni dieta: il menù della giornata tipo

Il segreto della sua forma pressoché perfetta slanciata e magrissima, è il frutto di uno stile di vita sano e regolare, scopriamo il menù della giornata tipo per restare in forma

Nella dieta alimentare di Chiara Ferragni si alternano tradizioni alimentari italiane e americane, passando soprattutto per gli alimenti preparati in casa da sua madre. In numerose interviste, la fashion blogger ha rivelato il proprio regime alimentare ammettendo di preferire i carboidrati come la pasta, la pizza e le patatine fritte. Neanche dopo le due gravidanze, ricordiamo infatti che è mamma fortunata di due bellissimi bambini, Leone 4 anni e la piccola Vittoria, quasi un anno, abbiamo notato un cambio di peso.

Chiara Ferragni, alimentazione controllata e tanto sport

Pare che il segreto di bellezza della Ferragni sia frutto di un regime dietetico molto particolare, che predilige le classiche “bowl” ovvero porzioni uniche che includono tutti i nutrienti e pochissime eccezioni. Una pizza al tonno ed ogni tanto una piccola porzione di patatine fritte: tutto il resto è dieta ferrea e tanto esercizio fisico.

Ecco il menù tipo di una giornata della dieta Ferragni:

Colazione: un bicchiere di latte di mandorla senza zuccheri + una piccola porzione di granola ed un frutto.

Spuntino: Una spremuta d’arancia

Pranzo: 50 gr di quinoa con verdure + 70 gr di carni bianche

Merenda: Uno yogurt bianco magro

Cena: pesce con verdure

Colazione

La colazione di Chiara Ferragni si basa essenzialmente su un mix di frutta secca, frutta fresca, miele e fiocchi d’avena latte oppure yogurt.

Pranzo

Invece il pranzo della blogger si alterna a diverse scelte: dalle insalate a base di legumi, come ii fagioli, e avocado agli spaghetti al pesto, alla carne bianca con verdure, cous cous e vegetali, hamburger una volta alla settimana tipicamente di carne rossa, insalate miste di farro, insalate estive, patatine fritte senza esagerare come mostrano anche le sue fotografie postate molte volte su Instagram.

La cena

In molte occasioni Chiara Ferragni si ritrova a dover consumare il pasto serale fuori casa, in compagnia di suo marito Fedez. Se la coppia è in Italia sceglie ristoranti dove ordinano piatti di pasta ben conditi oppure se la coppia si trova in America opta spesso per mangiare nei tipici fast food.

A questo menù tipo, chiaramente va associato il movimento: sedute mattutine di jogging ed esercizi di tonificazione almeno tre volte a settimana. Chiara limita quasi del tutto l’assunzione di alcolici, utilizza la stevia come unico dolcificante e si concede ogni tanto un sorbetto. Beve tanta acqua, bevande detox ed adora assaggiare la cucina etnica, moderando le quantità. Quanti sacrifici per essere perfetta!

Ricordiamoci però che ci sono anche Beyoncè e Rihanna, modelli di bellezza diversi, certamente non così filiformi. Non per questo meno affascinanti: ciò insegna che ognuno deve star bene con se stesso ed adeguarsi al proprio corpo. Non sempre l’imitazione è un bene, se si è così diversi da loro.

La dieta di Chiara Ferragni e il Metabolismo

Da quanto possiamo vedere sui social e da quanto affermato da lei stessa, Chiara Ferragni non segue nessuna dieta specifica, ma semplicemente integra degli alimenti che accelerano il metabolismo.

Sport

Per quanto riguardo lo sport, sappiamo che la fashion blogger non è un’appassionata dell’attività fisica e preferisce sostituirlo a sedute di massaggi rigeneranti e trattamenti vari.