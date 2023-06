Cibi a calorie negative. Dimagrisci mangiando

Una dieta ipocalorica consiste nell’introdurre meno calorie rispetto a quelle che l’organismo consuma ogni giorno, in modo da poter perdere peso. Seguire una dieta dimagrante non vuol dire necessariamente morire di fame, infatti può bastare fare attenzione alla qualità degli alimenti che si consumano durante la giornata per mangiare più che a sufficienza. Ci sono alimenti a basso contenuto di calorie che placano la fame, ma contemporaneamente permettono di perdere peso. In questa lista, compaiono anche cibi a zero calorie come il cetriolo, il cavolo, la rucola, le barbabietole, le bietole e i funghi bianchi. Questi, ed altri alimenti, risultano l’ideale da introdurre nella dieta ipocalorica, per riempirsi lo stomaco e dimagrire nello stesso tempo. Capita che molti quando seguono una dieta consumano, in termini di peso, più cibo di quanto non facciano normalmente. Perché conta soprattutto la qualità degli alimenti consumati e non solo la quantità. Per favorire la perdita di peso, esistono addirittura dei cibi a calorie negative cioè che, oltre a non avere calorie, aiutano l’organismo a consumarne di più.

L’alimento a calorie negative per eccellenza è sicuramente l’acqua che non fornisce un apporto calorico all’organismo ma che implica un dispendio di calorie per assorbirla. L’acqua, inoltre, aiuta a tenere attivo il metabolismo perché attiva le reazioni di ossido-riduzione. Tra le bevande, oltre l’acqua, troviamo caffè e tè, ovviamente non zuccherati, che sono tra i principali induttori metabolici. Ci sono anche verdure e ortaggi tra gli alimenti a calorie negative. Per esempio sedano, cavolfiore, asparagi e crucifere contengono tutti sotto le 30 calorie per 100 g, ma sono composti principalmente da fibre e, per questo, non vengono assorbite. Anche peperoni e peperoncini sono a calorie negative, grazie alla capsaicina, un principio attivo che favorisce la termogenesi, aumentando notevolmente il metabolismo.

Quando consumare alimenti a calorie negative

Dunque fin qui abbiamo definito che gli alimenti a calorie negative sono quelli che non contengono affatto calorie o che quelli che per essere assimilati dall’organismo consumano più calorie di quelle che apportano. Va detto che però ogni persona reagisce diversamente ai nutrienti, perché molto dipende da come funziona il metabolismo e agli abbinamenti di determinati alimenti per trarne il massimo vantaggio. Proprio per stimolare tali processi sarebbe bene utilizzare gli alimenti a calorie negative come spuntini mattutini e pomeridiani. Altro consiglio è quello di bere almeno due litri d’acqua al giorno e magari sorseggiare durante la giornata anche un paio di tazze di tè.