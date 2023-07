CICO Diet, cosa è e come funziona

"Calorie dentro, calorie fuori": è l'assunto di base della CICO Diet, una dieta molto gettonata perché ritenuta abbastanza semplice da seguire in quanto ha una sola regola che è quella di assumere meno calorie di quelle che si consumano durante il giorno e in questo modo il dimagrimento è assicurato. Tuttavia ci sono pro e contro che bisogna assolutamente tenere in considerazione perché ogni volta che si fa una dieta occorre ricordare che non è solo una questione di dimagrimento, ma anche di salute e quest'ultima può essere messa a serio rischio da diete sbilanciate.

Seguire una dieta stando attenti al deficit calorico non è così semplice come può sembrare perché, appunto, bisogna calcolare le calorie di tutti i cibi che si consumano durante la giornata e poi, ovviamente, bisogna sapere quale è il massimo di calorie da assumere. Come si fa? Occorre prima di tutto calcolare il proprio fabbisogno giornaliero che dipende da sesso, altezza, peso e stile di vita (sedentaria? In movimento? Frenetica?). Tuttavia, anche utilizzando uno dei tanti calcolatori presenti nel web, vi renderete conto che da soli non è facile stabilire il vostro fabbisogno calorico quotidiano e sarebbe molto meglio farsi aiutare da un professionista del settore. Una volta trovato questo numero, se volete perdere circa un chilo a settimana, dovete consumare 500 calorie in meno al giorno del vostro fabbisogno.

Per calcolare le calorie dei cibi che assumete dovete prestare estrema attenzione alle etichette e al peso delle porzioni che consumate. Il consiglio è di tenere un diario alimentare in modo da scrivere tutto e ritrovare con facilità i calcoli già fatti in precedenza quando mangiate una stessa pietanza più volte durante il vostro periodo a dieta. Prestando tanta attenzione alle calorie potreste incorrere nell'errore di pensare che potete mangiare dolci o altro junk food restando al di sotto del vostro fabbisogno giornaliero, ma non è assolutamente così, perché le calorie sono solo una indicazione e bisogna tenere conto anche di tutti gli altri valori nutrizionali se si vuole seguire una dieta sana ed equilibrata preoccupandovi anche e soprattutto della vostra salute. In fondo uno dei motivi per cui ormai le calorie non sono più l'unico principio guida delle diete è che il metabolismo è molto più complesso e non ci si può basare solo sul calcolo calorico per una dieta sana ed efficace.

La CICO Diet in linea di principio funziona, cioè si perde effettivamente peso creando un deficit calorico, tuttavia non bisogna mai mettere da parte il buonsenso, altrimenti si rischia di incorrere in gravi problemi di salute. La dieta deve essere ben bilanciata e assicurare un corretto apporto di fibre, vitamine, sali minerali, mentre più limitato deve essere l'apporto di zuccheri e grassi saturi. Per questo non basta leggere solo le calorie indicate sulle etichette, ma anche tutti gli altri valori nutrizionali e soprattutto è importante farsi aiutare da un vero nutrizionista per non commettere errori.

Quando si tratta di scegliere concretamente i cibi da mettere a tavola, è importante garantire al nostro organismo tutti gli elementi essenziali per stare bene e non focalizzarsi solo sulle calorie da limitare per dimagrire. Inoltre non bisogna mai smettere di ricordare che una persona è diversa da un'altra e solo un nutrizionista, dopo un'attenta visita, potrà dirci quali sono i cibi che fanno al caso nostro e come dobbiamo creare il deficit calorico per dimagrire ma senza incorrere in carenze nutrizionali. Inoltre, spesso, quando si segue una dieta ipocalorica e dimagrante, possono essere necessari integratori e solo il medico saprà dirvi quali.