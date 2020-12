Colesterolo, arriva il super farmaco che lo dimezza

Due nuove molecole saranno disponibili in Italia già dal 2021 e grazie alla loro efficacia -registrata in due studi già pubblicati sul New England Journal of Medicine- si potrà sconfiggere in una misura del 50% il colesterolo. Un farmaco basato su piccoli Rna interferenti, determina la riduzione del 54% del colesterolo Ldl (noto come quello 'cattivò) grazie a due iniezioni sottocutanee l'anno e non porta alcun effetto collaterale su fegato e reni. L'altro è l'acido bempedoico, che riduce di circa il 20% l'Ldl senza portare dolori muscolari come invece possono fare le statine. Questi farmaci, attraverso l'inibizione dell'Rna che l'attiva, bloccano la produzione di Pcsk9, una proteina implicata nel trasporto e nella distruzione dei recettori per il colesterolo sulla superficie delle cellule epatiche.

In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più 224.000 persone: di queste, poco meno di 50.000 sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. Su oltre un milione di pazienti più ad alto rischio, più di 8 su 10 hanno valori di colesterolo superiori a quelli delle linee guida europee. Un problema sanitario che rischia di aggravarsi anche per i controlli di routine saltati a causa della pandemia di Covid-19 ma che potrebbe ridursi grazie all'arrivo di farmaci innovativi, in grado di controllare i livelli di colesterolo troppo alti anche nei pazienti che non riescono a farlo con le statine.