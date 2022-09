Avere un bel sorriso con dei denti perfetti è molto facile farlo , infatti non è unicamente una questione di salute fisica, ma anche psicologica. Sentirsi liberi di sorridere senza preoccupazioni, in effetti, è una bellissima sensazione e avere denti bianchi e perfetti può davvero migliorare l’autostima. Eppure, i dati Iqvia – provider globale di informazioni, tecnologie innovative e servizi di ricerca clinica – dimostrano come la salute dentale sia ormai passata in secondo piano

Creme, sieri e integratori, infatti, sono i prodotti più venduti nelle farmacie online, per un mercato del valore di 59,6 milioni di euro. Al contrario, i prodotti per l’igiene orale sembrano non suscitare l’interesse dei consumatori. Una tendenza da invertire immediatamente. Perché avere denti perfetti non è solo un vezzo, ma – come ricorda Clotilde Austoni, Odontoiatra Specialista in Chirurgia Odontostomatologica – «rispecchia la salute della nostra bocca e il nostro approccio positivo alla vita».

«Sorridere, anche nei momenti difficili», continua la dottoressa Austoni «stimola le endorfine, ovvero le sostanze che aiutano a sentirsi bene e, allo stesso tempo, riduce gli ormoni dello stress nel corpo – il cortisolo, l’epinefrina e la dopamina. E c’è persino chi dice che aiuterebbe a dimagrire…». Ecco allora che avere denti bianchi perfetti è la soluzione migliore per garantirsi un futuro radioso. Scopriamo come avere denti perfetti in 10 mosse.

Come avere denti perfetti?

Il modo migliore per avere denti perfetti in poco tempo è eliminare le cause che possono rendere il sorriso disarmonico. Con un apparecchio, ad esempio, si può risolvere un errato posizionamento e ottenere denti perfetti, mentre eliminare sigarette ed alimenti che macchiano può rendere il colore più brillante. Da non sottovalutare, poi, gli effetti di sovraffollamento dentale e bruxismo.

Naturalmente, qualche regola per ottenere un sorriso perfetto esiste. La dottoressa Clotilde Austoni, ad esempio, consiglia di effettuare una pulizia del tartaro ogni sei mesi. Eliminare la placca, infatti, consente di ottenere denti perfetti e mantenere la bocca sana. Nel quotidiano, poi, è importante lavare accuratamente i denti e utilizzare il filo interdentale. Mattino e sera, per almeno tre minuti.

Mai dimenticare, poi, che anche i denti hanno bisogno di nutrimento. Ecco allora che per avere denti perfetti occorre un dentifricio remineralizzante, che contenga fluoro e minerali. Se il dentista lo consiglia, inoltre, è possibile applicare mousse e gel appositi per dei trattamenti ciclici e mirati.

Come avere denti perfetti in 10 mosse

1. Lavarsi i denti due volte al giorno per almeno due minuti. È importante essere delicati nel spazzolarli e usare una quantità di dentifricio adeguata.

2. Usare il collutorio per uccidere i batteri.

3. Usare il filo interdentale. Non importa di che tipo si tratta, purché sia efficace. Assicuratevi di passarlo tra ogni dente per eliminare i residui di cibo.

4. Mangiare sano. Evitare cibi zuccherati e acidi perché possono erodere lo smalto.

5. Evitare di bere troppo succo. Gli acidi presenti nei succhi di frutta a lungo andare erodono lo smalto dei denti. Se li bevete spesso, potrebbe rivelarsi utile diluirli con l’acqua.

6. Prendere in considerazione l’uso del bite, che impedisce il digrignamento dei denti durante la notte. E se i vostri denti non sono dritti come vorreste, potete ricorrere all’apparecchio. Benché possano entrambi essere costosi e dolorosi, utilizzateli, se ne avete i mezzi; il risultato ne vale la pena.

7. Non spazzolatevi troppo forte i denti perché potrebbe danneggiare lo smalto.

8. Spazzolare delicatamente le gengive evita l’insorgere di una gengivite. Spazzolare la lingua aiuterà, invece, a rimuovere i depositi di sporcizia giallastra e impedirà l’insorgere dell’alito cattivo.

9. Andate dal dentista. Oltre alla classica pulizia dei denti per rimuovere placca e tartaro, il dentista si accerterà anche che i vostri denti siano sani e non presentino carie o altri problemi.

10. Se volete dei denti più bianchi, potreste prendere in considerazione dei kit per lo sbiancamento dei denti.