Come dimagrire 10 kg in un mese? Il menu e i consigli da seguire

Sappiamo tutti che perdere peso non è facile, soprattutto se stiamo parlando di molti kg, come in questo caso 10. Come dimagrire 10 kg in un mese? Scopriamo Il menu settimanale e i consigli da seguire

La dieta per dimagrire 10 kg in un mese è un regime alimentare che si pone un obiettivo specifico: perdere i chili in eccesso accumulati dopo le festività natalizie o rimettersi in forma prima del periodo estivo.

Raggiungere un obiettivo del genere, però, può rappresentare davvero una grande sfida e richiede molta costanza e perseveranza. Dimagrire 10 kg in un mese non è impossibile, ma per riuscire a farlo è necessario parlare con un nutrizionista o un dietologo. Stiamo infatti parlando di una perdita di peso non indifferente, per cui serve tutelare innanzi tutto la salute e agire quindi con il dovuto criterio.

In questo articolo vogliamo segnalarti i consigli per perdere 10 chili in un mese, le controindicazioni di una dieta troppo restrittiva e le linee guida per seguire un piano dimagrante settimanale bilanciato.

Se anche tu hai provato tutte le diete esistenti, dalle più complicate alle più assurde, allora questo articolo è fatto per te: ecco una dieta facile e veloce per perdere 10 kg in 4 settimane.

Le linee guida per perdere 10 kg in un mese

Prima di vedere cosa mangiare per perdere 10 chili, parliamo del corretto stile di vita. È proprio quello, infatti, che ti permetterà di raggiungere il tuo obiettivo e di perdere peso senza ingrassare nuovamente dopo qualche mese. Leggi i consigli e i trucchi per dimagrire, e mettili in pratica in maniera graduale, giorno dopo giorno, in modo da migliorare il tuo benessere in modo permanente ed efficace.

Perdere tanti kg in poco tempo non è facile, soprattutto se non avete la carica giusta; questo perché parte tutto dalla testa, quindi dovete essere motivati e pronti ad intraprendere un nuovo stile di vita.

Sappiate che dovrete continuare a condurre questa vita sana per poter mantenere i risultati che raggiungerete. Ovviamente non si tratta di stare perennemente a dieta, ma di preferire per la maggior parte delle volte delle alternative sane a ciò che consumate regolarmente.

Fare qualche cena fuori e prendervi del tempo per voi stessi, invece di stare costantemente in palestra, vi porterà ad avere più costanza, senza abbandonare il vostro percorso. La dieta non deve essere vista come qualcosa che vi limita, ma come uno stile di vita migliore.

- Inserite nel vostro piano alimentare anche qualche sgarro una volta a settimana, come una pizza il sabato sera o un aperitivo con i vostri amici. In questo modo sarete più motivati a continuare il vostro percorso e lo sgarro sarà come un premio che vi darà soddisfazione!

- Inoltre, l’allenamento può risultare come un sacrificio enorme, soprattutto quando non si ha tempo o si è stanchi; un allenamento in meno non vi recherà alcun danno, quindi, non siate rigidi con voi stessi.



- È inutile dirlo di nuovo, sappiamo già tutti che l’acqua è la base fondamentale per una dieta riuscita ed anche chi non ne segue una, dovrebbe bere almeno 2 litri di acqua al giorno.Bere tra i due e i tre litri di acqua faciliterà la digestione e aiuterà a mantenere in salute il vostro organismo. Eliminerà la ritenzione idrica, donerà più luminosità alla vostra pelle ed eliminerà le tossine e le sostanze di scarto del vostro corpo.

Dovete suddividere i litri in maniera omogenea durante l’arco della giornata e scegliere la quantità in base alle vostre necessità: durante l’allenamento, per esempio, tenderete a bere più acqua.

Un bicchiere d’acqua tiepida al mattino è l’ideale per iniziare la vostra giornata, magari con l’aggiunta del succo di un limone, mentre uno o due prima di andare a letto vi permetterà di dormire meglio ed essere più riposati il mattino seguente.



I dottori, inoltre, ci consigliano spesso di dormire tra le sette e le otto ore per notte. Il nostro corpo ha bisogno di riposarsi ed il sonno è la fonte di energia adatta per affrontare al meglio le giornate.

Non bisogna andare a letto solamente quando ci si stanno per chiudere gli occhi; l’ideale sarebbe calcolare l’orario di dormita, andare a letto prima ed aiutarsi con della musica o un film per addormentarsi.

Dormire abbastanza vi renderà più riposati e vi eviterà il sonnellino pomeridiano, in modo da avere più tempo per voi stessi o per i vostri impegni.

Cercate di non abbuffarvi durante i pasti: un pranzo eccessivamente abbondante vi appesantirà lo stomaco e vi darà la sensazione di sonnolenza, mentre una cena smisurata vi rallenterà il metabolismo, soprattutto se andrete a dormire immediatamente dopo.

Il sonno non è l’unico modo che avete per rilassarvi. Dovete sempre prendervi del tempo per voi stessi, perché stare troppo in palestra vi porterà a odiare questo stile di vita. Non abbiate paura di uscire o di fare qualche cena fuori, non è questo che vi porterà fuori strada.



Cosa mangiare durante la dieta per perdere 10 kg in un mese?

Iniziamo da ciò che ci interessa maggiormente: il cibo. Sappiate che dovrete sostituire le patatine, ricche di sale, e le cene precotte con qualcosa di più salutare.

Cucinare tutto in casa è più sano, ma anche più buono! Potete prepararvi diverse pietanze ricche di sapore e di macronutrienti salutari.

Se andate di fretta, un panino comprato al supermercato può risultare comodo e veloce, ma questo è ricco di carboidrati e grassi dannosi. Piuttosto, cercate di prepararvi i pasti la sera per il giorno successivo. In questo modo mangerete bene e risparmierete anche soldi!

Un dessert non deve essere necessariamente dannoso; può essere inserito nella dieta, specialmente se preparato da voi con ingredienti più sani, come il miele invece dello zucchero.

- Quando fate la spesa non cadete in tentazione! Per dimagrire 10 kg in un mese dovrete attenervi a questo nuovo stile di vita cercando di resistere agli ostacoli imprevisti.

- Comprate sempre frutta e verdura fresca e, se possibile, di stagione. Non cercate ciò che è surgelato, perché ricco di sale e zucchero in modo da garantirne la lunga conservazione. Questo vale anche per la carne ed il pesce, ovviamente.

- Sostituite la farina bianca con i cereali e mangiate le versioni integrali, soprattutto della pasta e del riso. Provate ad arricchire la vostra dieta usando anche altri tipi di carboidrati, come il farro, l’avena e la patata dolce. Sì, anche le verdure contengono carboidrati.

- Insaporite i vostri piatti con le spezie, invece che utilizzare sempre e solo il sale; mentre per la variante dolce, cercate di usare il miele, che è naturale, invece di comprare i dolcificanti dietetici e lo zucchero.

- Limitate l’uso di alcolici, poiché ricchi di calorie dannose. Cercate di bere un bicchiere di vino a cena (non ad ogni cena), mentre i drink lasciateli per il vostro sgarro, soprattutto se accompagnati da patatine e noccioline.

Come dimagrire? Il menu settimanale e i consigli da seguire

Le regole per dimagrire con la dieta sono semplici, ma talvolta è difficile metterle in pratica con costanza. Mangiare meglio, fare sport e non saltare i pasti sono i tre principali pilastri da seguire. Per dimagrire è importante eliminare il consumo di bevande zuccherate e/o gassate e quello di cibi ricchi di zuccheri.

Sarà inoltre utile ridurre il consumo di formaggi, carni rosse e carboidrati raffinati, come pane bianco, cereali per la colazione zuccherati e cibi preconfezionati. Per risultati migliori potresti sostituire i cereali raffinati con la quinoa, l’avena e il riso integrale.

Largo spazio va invece dato a verdura, frutta, pesce, legumi, carni magre e cereali integrali. Durante la giornata bevi molta acqua (almeno 2 litri al giorno), in modo da aiutare l’organismo a eliminare le tossine in eccesso e a mantenerti idratata. Se vuoi accelerare la perdita di liquidi, punta su tisane diuretiche e depurative o sulla linfa di betulla.

Vediamo di seguito un esempio di menù settimanale con i cibi più adatti da consumare a colazione, durante gli spuntini di metà mattina e del pomeriggio, a pranzo e a cena.

Menù settimanale per dimagrire 10Kg in un mese

Il menù che ti segnaleremo comprende gli alimenti che abbiamo già citato, come cereali integrali, pesce, carni magre, quinoa e altri cibi che fanno dimagrire e nutrono in modo bilanciato e completo. Diamo un’occhiata alle diverse opzioni per la tua dieta.

Colazione

Questo pasto dovrà essere completo e nutriente (no, un caffè e un biscotto al volo non rappresentano una buona colazione). Preferisci quindi alimenti come:

pane tostato con uova, cereali senza zucchero, Yogurt e frutta, fiocchi di crusca d’avena e latte di mandorle non zuccherato, latte scremato, pancake proteici, Yogurt greco (puoi anche fare lo yogurt in casa se vuoi), Tè o caffè non zuccherati.

Spuntini

Molte persone saltano lo spuntino di metà mattina o quello pomeridiano e in questo modo arrivano al momento del pasto praticamente affamate. Di conseguenza, finiscono per mangiare troppo a pranzo o a cena, vanificando così gli sforzi fatti per perdere peso. Lo spuntino dovrebbe essere leggero e saziante e potrebbe comprendere alimenti come:

Un quadratino di cioccolato fondente non zuccherato - Yogurt magro (se non lo si è consumato a colazione) - Frutta fresca - Frutta secca, come mandorle, pistacchi, noci di Macadamia e nocciole.

Pranzo

Il pranzo deve rappresentare un mix bilanciato di proteine, carboidrati e verdure. Potresti quindi optare per alimenti come:

Petto di tacchino, uova, pesce, feta, mozzarella, carne bianca, verdure, avocado, quinoa, legumi, riso integrale, pane integrale.

Cena

Per finire, cosa mangiare per cena per dimagrire? Un consiglio utile è quello di non mangiare cibi pesanti prima di coricarsi, poiché potresti compromettere la qualità del tuo sonno. Fra i cibi più adatti per la cena vi sono:

Pesce (ad esempio salmone grigliato o pesce in brodo) - Riso - Tempeh o tofu - Pollo alla griglia - Soia edamame - Verdure e ortaggi di stagione - Pane integrale - Zucca - Hummus.