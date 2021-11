Come dimagrire: i 10 suggerimenti da mettere in pratica

In che modo dovremmo fare su come dimagrire senza patemi? La cosa è più facile di quanto sembri, l’importante è non farsi ossessionare. Come dimagrire? Scopri i 10 consigli giusti da mettere in pratica

Come dimagrire, e farlo senza condizionamenti mentali.

A volte perdere peso rappresenta una sorta di ossessione, ma non deve essere così. Ed anche stare a fare il calcolo continuo delle calorie da evitare e di quelle assunte è altrettanto sbagliato. Un altro metodo che andrebbe del tutto evitato su come dimagrire è quello di affidarsi a diete ipocaloriche, che contemplano la riduzione drastica se non proprio il taglio dei carboidrati da assumere con cadenza quotidiana e che risultino oltremodo restrittive. In questo senso non si dovrebbe andare oltre i due, massimo tre giorni per una dieta detox, da fare prima di iniziare una dieta dimagrante vera e propria. Perché altrimenti ci saranno ripercussioni importanti sulla salute. Dimagrire in fretta non è QUASI MAI una necessità salutistica. Piuttosto, rappresenta la diffusa esigenza estetica di rimediare ad un incremento del peso corporeo altrettanto rapido.

Dimagrire in fretta

Per questo, il desiderio di dimagrire in fretta, attuando una drastica "controffensiva dietetica e comportamentale", si accende tipicamente nei periodi post-natalizi, post-feriali, post-infortunio ecc. Ridurre il cibo fa male in quanto ciò induce squilibri ormonali. E sapete perché si dice sempre che la colazione sia importante? Perché contribuisce a mettere in moto il metabolismo, cosa fondamentale sul come dimagrire. A meno che non si sia pieni di forza di volontà, i morsi della fame ti faranno rinunciare presto all’aspirazione di dimagrire in poco tempo vanificando ogni sforzo.

Per dimagrire velocemente e cercare di rimediare ad alcune imperfezioni del corpo dovute al grasso in eccesso, come quello che si forma su pancia, cosce, fianchi o braccia non ci sono formule magiche. La tua migliore alleata sarà la costanza. Perdere peso non è facile, ma è possibile con la giusta supervisione di uno specialista. Non compromettere il tuo stato di salute in alcun modo e soprattutto quel grasso sul corpo può essere eliminato in modo sicuro mangiando cibi più sani o seguendo un piano di dieta sana.

Puoi dimagrire in poco tempo e avere dei cambiamenti positivi con l’aiuto di un team di specialisti. La tua salute non sarà compromessa, ma soprattutto, quei chili che perdi non saranno ripresi e mangiare una pizza non sarà una concessione sporadica.

Come dimagrire, i 10 suggerimenti da mettere in pratica

10 consigli su come dimagrire che rendono le cose più facili

10 consigli sull’ alimentazione per dimagrire velocemente :

1. Mangiare una prima colazione ricca di proteine. Le proteine a colazione riducono l’appetito e l’assunzione di calorie per tutta la giornata.

2. Evitare le bevande zuccherate e i succhi di frutta confezionati. Sono tra le cose che fanno ingrassare di più. Evitarle aiuta a perdere peso.

3. Bere acqua mezz’ora prima dei pasti. Uno studio ha dimostrato che bere acqua mezz’ora prima dei pasti, il dimagrimento aumenta del 44% nel corso di 3 mesi.

4. Scegliere alimenti adatti alla perdita di peso. Alcuni alimenti sono molto utili per perdere grasso. Uova, salmone, verdure a foglia verde, crucifere come broccoli, alcuni cereali integrali .

5. Mangiare fibra solubile. Gli studi dimostrano che le fibre solubili possono ridurre i grassi, si rivelano soluzioni utili per come togliere la pancia . Integratori di fibre come il glucomannano possono anche aiutare.

6. Bere caffè o tè. Se bevi caffè o tè, ci sono buone notizie: la caffeina in essi contenuta può aumentare metabolismo basale tra il 3 e l’11%.

7. Mangia soprattutto alimenti non trasformati e integrali. Cerca di basare la tua dieta su cibi integrali. Saziano di più, non si rischia di mangiare in eccesso ed ovviamente sono una scelta più sana.

8. Mangia il cibo lentamente. Chi mangia velocemente aumenta di peso nel corso del tempo. Cerca di mangiare lentamente, si avrà l’impressione di essere più sazi e aumenta gli ormoni dimagranti.

9. Usare piatti più piccoli. Esistono modi per dimagrire riducendo le porzioni e non soffrire la fame. Studi dimostrano che la gente mangia meno in automatico, quando usa piatti e posate più piccoli. Strano, ma funziona.

10. Fare un buon sonno ogni notte. Dormire poco è uno dei fattori di rischio più grandi per l’aumento di peso. Dormire meglio è davvero importante per salute e prestazioni atletiche.

Ora sai che: Attenersi alle tre regole è importante, ma esistono anche altri modi per accelerare la perdita di peso e dimagrire velocemente.

Per finire, è indispensabile assumere almeno 2 litri di acqua al giorno e bere un bicchiere d’acqua subito prima di ogni pasto principale. Questo rende più facile la digestione, ci mantiene idratati e placa la fame.